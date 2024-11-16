https://ria.ru/20241116/g7-1984158227.html
Страны G7 подтвердили желание нанести ущерб России
Страны G7 подтвердили желание нанести ущерб России - РИА Новости, 16.11.2024
Страны G7 подтвердили желание нанести ущерб России
Лидеры стран G7 заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие меры", следует из совместного заявления лидеров... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:30
2024-11-16T15:30
2024-11-16T15:30
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G7 заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие меры", следует из совместного заявления лидеров государств-членов "Большой восьмерки". "Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры", - говорится в заявлении. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, москва, владимир путин, g7, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, G7, В мире
Страны G7 подтвердили желание нанести ущерб России
Лидеры G7 заявили о приверженности нанесению ущерба России через санкции