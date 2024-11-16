https://ria.ru/20241116/g7-1984156820.html

Страны G7 заявили о планах по дальнейшей поддержке Киева

Страны G7 заявили о планах по дальнейшей поддержке Киева - РИА Новости, 16.11.2024

Страны G7 заявили о планах по дальнейшей поддержке Киева

Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:18

2024-11-16T15:18

2024-11-16T15:18

в мире

украина

россия

киев

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления. "Мы, лидеры стран "Большой семерки", подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", - говорится в заявлении. Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241114/g20-1983654579.html

украина

россия

киев

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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, g7