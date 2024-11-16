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Страны G7 заявили о планах по дальнейшей поддержке Киева - РИА Новости, 16.11.2024
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15:18 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/g7-1984156820.html
Страны G7 заявили о планах по дальнейшей поддержке Киева
Страны G7 заявили о планах по дальнейшей поддержке Киева - РИА Новости, 16.11.2024
Страны G7 заявили о планах по дальнейшей поддержке Киева
Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:18
2024-11-16T15:18
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
нато
g7
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления. "Мы, лидеры стран "Большой семерки", подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", - говорится в заявлении. Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, g7
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО, G7
Страны G7 заявили о планах по дальнейшей поддержке Киева

Страны G7 в совместном заявлении подтвердили намерение поддерживать Украину

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления.
"Мы, лидеры стран "Большой семерки", подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", - говорится в заявлении.
Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровНАТОG7
 
 
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