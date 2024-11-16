https://ria.ru/20241116/fregat-1984126647.html
Российский фрегат зашел в Средиземное море
Российский фрегат зашел в Средиземное море - РИА Новости, 16.11.2024
Российский фрегат зашел в Средиземное море
Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" зашел в Средиземное море в ходе дальнего похода, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:00
2024-11-16T10:00
2024-11-16T10:00
безопасность
средиземное море
гибралтар
атлантический океан
ка-27
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" зашел в Средиземное море в ходе дальнего похода, сообщили в пресс-службе флота. "Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал Головко", выполняющий задачи дальнего похода, совершил проход через пролив Гибралтар и зашел в акваторию Средиземного моря", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Средиземном море североморцы будут выполнять задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота. Ранее в акватории Атлантического океана экипаж фрегата отработал организацию поиска подводной лодки и слежения за ней во взаимодействии с экипажем корабельного противолодочного вертолёта Ка-27. Моряки провели тренировку по противоторпедной защите корабля на переходе морем. "Корабельный противолодочный расчёт выполнил нормативы по обнаружению торпеды, идущей на корабль и её поражению антиторпедой", — сообщили в пресс-службе флота. Дальний поход фрегата "Адмирал Головко" начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Всего с начала похода кораблём пройдено около 3000 морских миль. Основная задача похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах.
https://ria.ru/20240927/fregat-1975054944.html
https://ria.ru/20240924/dron-1974348465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, средиземное море, гибралтар, атлантический океан, ка-27
Безопасность, Средиземное море, Гибралтар, Атлантический океан, Ка-27
Российский фрегат зашел в Средиземное море
Фрегат "Адмирал Головко" зашел в Средиземное море во время дальнего похода
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" зашел в Средиземное море в ходе дальнего похода, сообщили в пресс-службе флота.
"Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал Головко", выполняющий задачи дальнего похода, совершил проход через пролив Гибралтар и зашел в акваторию Средиземного моря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Средиземном море североморцы будут выполнять задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота.
Ранее в акватории Атлантического океана экипаж фрегата отработал организацию поиска подводной лодки и слежения за ней во взаимодействии с экипажем корабельного противолодочного вертолёта Ка-27. Моряки провели тренировку по противоторпедной защите корабля на переходе морем.
"Корабельный противолодочный расчёт выполнил нормативы по обнаружению торпеды, идущей на корабль и её поражению антиторпедой", — сообщили в пресс-службе флота.
Дальний поход фрегата "Адмирал Головко" начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Всего с начала похода кораблём пройдено около 3000 морских миль. Основная задача похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах.