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Российский фрегат зашел в Средиземное море - РИА Новости, 16.11.2024
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10:00 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/fregat-1984126647.html
Российский фрегат зашел в Средиземное море
Российский фрегат зашел в Средиземное море - РИА Новости, 16.11.2024
Российский фрегат зашел в Средиземное море
Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" зашел в Средиземное море в ходе дальнего похода, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:00
2024-11-16T10:00
безопасность
средиземное море
гибралтар
атлантический океан
ка-27
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" зашел в Средиземное море в ходе дальнего похода, сообщили в пресс-службе флота. "Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал Головко", выполняющий задачи дальнего похода, совершил проход через пролив Гибралтар и зашел в акваторию Средиземного моря", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Средиземном море североморцы будут выполнять задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота. Ранее в акватории Атлантического океана экипаж фрегата отработал организацию поиска подводной лодки и слежения за ней во взаимодействии с экипажем корабельного противолодочного вертолёта Ка-27. Моряки провели тренировку по противоторпедной защите корабля на переходе морем. "Корабельный противолодочный расчёт выполнил нормативы по обнаружению торпеды, идущей на корабль и её поражению антиторпедой", — сообщили в пресс-службе флота. Дальний поход фрегата "Адмирал Головко" начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Всего с начала похода кораблём пройдено около 3000 морских миль. Основная задача похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах.
https://ria.ru/20240927/fregat-1975054944.html
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средиземное море
гибралтар
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безопасность, средиземное море, гибралтар, атлантический океан, ка-27
Безопасность, Средиземное море, Гибралтар, Атлантический океан, Ка-27
Российский фрегат зашел в Средиземное море

Фрегат "Адмирал Головко" зашел в Средиземное море во время дальнего похода

CC BY 4.0 / / Фрегат "Адмирал Головко"
Фрегат Адмирал Головко - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
CC BY 4.0 / /
Фрегат "Адмирал Головко" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" зашел в Средиземное море в ходе дальнего похода, сообщили в пресс-службе флота.
"Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал Головко", выполняющий задачи дальнего похода, совершил проход через пролив Гибралтар и зашел в акваторию Средиземного моря", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в Средиземном море североморцы будут выполнять задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота.
Ранее в акватории Атлантического океана экипаж фрегата отработал организацию поиска подводной лодки и слежения за ней во взаимодействии с экипажем корабельного противолодочного вертолёта Ка-27. Моряки провели тренировку по противоторпедной защите корабля на переходе морем.
"Корабельный противолодочный расчёт выполнил нормативы по обнаружению торпеды, идущей на корабль и её поражению антиторпедой", — сообщили в пресс-службе флота.
Дальний поход фрегата "Адмирал Головко" начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Всего с начала похода кораблём пройдено около 3000 морских миль. Основная задача похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах.
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БезопасностьСредиземное мореГибралтарАтлантический океанКа-27
 
 
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