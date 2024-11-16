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Форум "Ростки: Россия и Китай": территория инвестиций, культуры и дружбы - РИА Новости, 16.11.2024
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Раздел Форум Россия-Китай 2024 Казань V2 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Форум "Россия-Китай 2024" Казань
 
17:36 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/forum-1984171852.html
Форум "Ростки: Россия и Китай": территория инвестиций, культуры и дружбы
Форум "Ростки: Россия и Китай": территория инвестиций, культуры и дружбы - РИА Новости, 16.11.2024
Форум "Ростки: Россия и Китай": территория инвестиций, культуры и дружбы
Столица Татарстана во второй раз приняла международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", который за два основных дня работы... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:36
2024-11-16T17:36
форум "россия-китай 2024" казань
россия
китай
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Столица Татарстана во второй раз приняла международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", который за два основных дня работы (помимо приветственного и "прощального" экскурсионных дней) вместил в себя более сотни мероприятий. Плотность, емкость и потенциал молодого российско-китайского смотра, обосновавшегося в Казани, оценила корреспондент РИА Новости Карина Ивашко.Официальный статус события – международный бизнес-форум. И, конечно, эта его составляющая очень весома, ведь именно от развития экономики зависит процветание территорий и благосостояние их жителей. Вместе с тем на площадках форума "Ростки" говорят не только об инвестициях и промышленном производстве – здесь размышляют, например, о такой категории, как счастье. Что делает человека счастливым? Что дает ему вдохновение, силы и смелость творить и создавать? И как поддержать эту тягу к созиданию и помочь раскрыться потенциалу людей в полной мере.Само название "Ростки" вместило в себя и Россию, и Китай, и стремление к росту. Вчерашние ростки (мы говорим сейчас о форуме прошлого года) дали богатые плоды и множество новых молодых побегов. Более того – это ростки двух, а точнее, даже трех культур: российской, китайской и татарской.Межгосударственный диалог, деловые объединения, финансы и инвестиции, промышленность, нефтедобыча, сельское хозяйство, ИТ, цифровые технологии и логистика: в программу форума вошло 11 ключевых треков для презентаций, дискуссий и обмена опытом.Особое внимание – будущему двух стран: образованию и молодежи – все в том же контексте диалога. В фокусе раздела – развитие молодежного предпринимательства, научные изыскание, внедрение инновационных технологий, взаимопроникновение в культуру друг друга. Еще одной значимой темой форума "Ростки" стало развитие двустороннего туризма и его мультивлияние на экономику и добрососедские отношения жителей двух стран.Глобальная цель форума – еще большее сближение России и Китая, расширение горизонтов во всестороннем взаимодействии этих стран, установка на формирование стратегии партнерства на международной арене в условиях давления со стороны Запада и участия двух великих держав в построении многополярного мира.Russia China Expo: выставка достижений России и КитаяВизуализацией всестороннего торгово-промышленного сотрудничества России и КНР стала выставка Russia China Expo. Свою продукцию и технологии на ней представили 49 экспонентов и 98 соэкспонентов из восьми субъектов РФ и девяти провинций КНР. В их числе – китайские легковые автомобили (более тридцати моделей!), российские КАМАЗы, новейшая строительная техника двух держав, суперсовременная бытовая техника, многофункциональные цифровые платформы и многое другое. И все это под живую музыку и красочные выступления мастеров искусств в павильоне Года перекрестной культуры России и Китая. Здесь же в течение смотра проходили мастер-классы по различным видам искусства, лекции искусствоведов и экспертов-китаистов, викторины об истории и традициях российской, китайской и татарской культур.Отдельной территории удостоилась выставка "Чай, кофе, какао" – с чайными церемониями, древними ритуалами и дискуссиями о содержательном наполнении масштабного проекта "Великий чайный путь", в который уже вошли 19 регионов России, а также провинции Китая и Монголии.Гостеприимный Татарстан и зримый "China Friendly" на улицах КазаниКоличество китайских студентов, обучающихся в столице Татарстана, заметно не только на площадках форума "Ростки", но и на улицах Казани. Интерес молодежи КНР к России очевиден, а выбор Татарстана как плацдарма для получения образования и карьерного роста в связке с Россией говорит о том, что здесь для студентов этой страны созданы максимально благоприятные условия. Одним из флагманов двустороннего российско-китайского студенческого сотрудничества и взаимообмена является КФУ – Казанский (Приволжский) федеральный университет. В его стенах, помимо профильных дисциплин, китайские студенты изучают русский язык, а российские – китайский. И те, и другие готовы связать свое будущее со страной-соседом.Желание учиться в Казани проявляют не только будущие предприниматели, экономисты, ИТ-специалисты, ученые и дипломаты – город привлекает и тех, кто мечтает стать художником, музыкантом, творцом. Яркий пример тому – Казанская государственная консерватория имени Жиганова.Ее музыкальный подарок гостям форума "Ростки" – молодежный концерт "Желтый аист" – стал частью богатой культурной программы смотра, посвященной перекрестному году культуры России и Китая. Концерт прошел с участием китайских и российских студентов консерватории. Удивительно, но ее воспитанников из КНР хватило на целый оркестр и хор! И если в первом отделении блистали китайские исполнители, то во втором – на сцену вышел оркестр Казанской консерватории "Татарика". Однако сольные партии в этот вечер, в том числе и русского репертуара, гостеприимно были отданы вокалистам из Китая.Русская и европейская, татарская и китайская музыка – молодые музыканты изящно продемонстрировали, что диалог культур в Казани имеет свой колорит.К слову, о культуре… Помимо участия в деловых встречах, тематических сессиях и переговорах, у гостей форума была возможность познакомиться с достопримечательностями Казани и даже побывать на острове Свияжск – уникальном туристическом объекте близ столицы Татарстана, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Новые горизонты и роль форума "Ростки" в диалоге России и КитаяИтоговые цифры форума таковы: более десяти тысяч участников из 36 стран мира, делегации из 71 региона России и 27 провинций КНР, 30 подписанных соглашений между правительствами, организациями и компаниями двух стран.Значимость форума оценена на самом высоком уровне – и в России, и в Китае. По общему убеждению сторон, "Ростки" поднимают экономический и культурный обмен между двумя странами на новую высоту, а опыт Татарстана, добившегося таких больших успехов в межрегиональном взаимодействии с рядом провинций и административных единиц Китая, воодушевляет и другие российские регионы открывать новые горизонты сотрудничества со столь важным стратегическим партнером страны, как Китай."Ростки" заметно выросли по сравнению с прошлым годом. И дают хорошие плоды. Каким будет урожай второго международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", увидим в следующем году.
https://ria.ru/20241114/forum-1983757558.html
https://ria.ru/20241114/forum-1983824472.html
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Форум "Россия-Китай 2024" Казань, Россия, Китай

Форум "Ростки: Россия и Китай": территория инвестиций, культуры и дружбы

© Фото : Международный форум "Ростки: Россия-Китай"II Международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество"
II Международный форум Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : Международный форум "Ростки: Россия-Китай"
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Столица Татарстана во второй раз приняла международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", который за два основных дня работы (помимо приветственного и "прощального" экскурсионных дней) вместил в себя более сотни мероприятий. Плотность, емкость и потенциал молодого российско-китайского смотра, обосновавшегося в Казани, оценила корреспондент РИА Новости Карина Ивашко.
Официальный статус события – международный бизнес-форум. И, конечно, эта его составляющая очень весома, ведь именно от развития экономики зависит процветание территорий и благосостояние их жителей. Вместе с тем на площадках форума "Ростки" говорят не только об инвестициях и промышленном производстве – здесь размышляют, например, о такой категории, как счастье. Что делает человека счастливым? Что дает ему вдохновение, силы и смелость творить и создавать? И как поддержать эту тягу к созиданию и помочь раскрыться потенциалу людей в полной мере.
Участники международного бизнес-форума Ростки в международном выставочном центре Казань Экспо - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Форум "Ростки": Россия и Китай делятся опытом развития агломераций
14 ноября, 15:30
Само название "Ростки" вместило в себя и Россию, и Китай, и стремление к росту. Вчерашние ростки (мы говорим сейчас о форуме прошлого года) дали богатые плоды и множество новых молодых побегов. Более того – это ростки двух, а точнее, даже трех культур: российской, китайской и татарской.
Межгосударственный диалог, деловые объединения, финансы и инвестиции, промышленность, нефтедобыча, сельское хозяйство, ИТ, цифровые технологии и логистика: в программу форума вошло 11 ключевых треков для презентаций, дискуссий и обмена опытом.
Особое внимание – будущему двух стран: образованию и молодежи – все в том же контексте диалога. В фокусе раздела – развитие молодежного предпринимательства, научные изыскание, внедрение инновационных технологий, взаимопроникновение в культуру друг друга. Еще одной значимой темой форума "Ростки" стало развитие двустороннего туризма и его мультивлияние на экономику и добрососедские отношения жителей двух стран.
Глобальная цель форума – еще большее сближение России и Китая, расширение горизонтов во всестороннем взаимодействии этих стран, установка на формирование стратегии партнерства на международной арене в условиях давления со стороны Запада и участия двух великих держав в построении многополярного мира.

Russia China Expo: выставка достижений России и Китая

Визуализацией всестороннего торгово-промышленного сотрудничества России и КНР стала выставка Russia China Expo. Свою продукцию и технологии на ней представили 49 экспонентов и 98 соэкспонентов из восьми субъектов РФ и девяти провинций КНР. В их числе – китайские легковые автомобили (более тридцати моделей!), российские КАМАЗы, новейшая строительная техника двух держав, суперсовременная бытовая техника, многофункциональные цифровые платформы и многое другое. И все это под живую музыку и красочные выступления мастеров искусств в павильоне Года перекрестной культуры России и Китая. Здесь же в течение смотра проходили мастер-классы по различным видам искусства, лекции искусствоведов и экспертов-китаистов, викторины об истории и традициях российской, китайской и татарской культур.
Отдельной территории удостоилась выставка "Чай, кофе, какао" – с чайными церемониями, древними ритуалами и дискуссиями о содержательном наполнении масштабного проекта "Великий чайный путь", в который уже вошли 19 регионов России, а также провинции Китая и Монголии.

Гостеприимный Татарстан и зримый "China Friendly" на улицах Казани

Международный бизнес-форум Ростки в Казани - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Лучшие практики сокращения бедности РФ и КНР представили на форуме "Ростки"
14 ноября, 18:54
Количество китайских студентов, обучающихся в столице Татарстана, заметно не только на площадках форума "Ростки", но и на улицах Казани. Интерес молодежи КНР к России очевиден, а выбор Татарстана как плацдарма для получения образования и карьерного роста в связке с Россией говорит о том, что здесь для студентов этой страны созданы максимально благоприятные условия. Одним из флагманов двустороннего российско-китайского студенческого сотрудничества и взаимообмена является КФУ – Казанский (Приволжский) федеральный университет. В его стенах, помимо профильных дисциплин, китайские студенты изучают русский язык, а российские – китайский. И те, и другие готовы связать свое будущее со страной-соседом.
Желание учиться в Казани проявляют не только будущие предприниматели, экономисты, ИТ-специалисты, ученые и дипломаты – город привлекает и тех, кто мечтает стать художником, музыкантом, творцом. Яркий пример тому – Казанская государственная консерватория имени Жиганова.
Ее музыкальный подарок гостям форума "Ростки" – молодежный концерт "Желтый аист" – стал частью богатой культурной программы смотра, посвященной перекрестному году культуры России и Китая. Концерт прошел с участием китайских и российских студентов консерватории. Удивительно, но ее воспитанников из КНР хватило на целый оркестр и хор! И если в первом отделении блистали китайские исполнители, то во втором – на сцену вышел оркестр Казанской консерватории "Татарика". Однако сольные партии в этот вечер, в том числе и русского репертуара, гостеприимно были отданы вокалистам из Китая.
Русская и европейская, татарская и китайская музыка – молодые музыканты изящно продемонстрировали, что диалог культур в Казани имеет свой колорит.
К слову, о культуре… Помимо участия в деловых встречах, тематических сессиях и переговорах, у гостей форума была возможность познакомиться с достопримечательностями Казани и даже побывать на острове Свияжск – уникальном туристическом объекте близ столицы Татарстана, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новые горизонты и роль форума "Ростки" в диалоге России и Китая

Итоговые цифры форума таковы: более десяти тысяч участников из 36 стран мира, делегации из 71 региона России и 27 провинций КНР, 30 подписанных соглашений между правительствами, организациями и компаниями двух стран.
Значимость форума оценена на самом высоком уровне – и в России, и в Китае. По общему убеждению сторон, "Ростки" поднимают экономический и культурный обмен между двумя странами на новую высоту, а опыт Татарстана, добившегося таких больших успехов в межрегиональном взаимодействии с рядом провинций и административных единиц Китая, воодушевляет и другие российские регионы открывать новые горизонты сотрудничества со столь важным стратегическим партнером страны, как Китай.
"Ростки" заметно выросли по сравнению с прошлым годом. И дают хорошие плоды. Каким будет урожай второго международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", увидим в следующем году.
Посетитель пьет чай на II Международном форуме Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество в Казани - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Презентация турпроекта трех стран состоялась на форуме "Ростки"
14 ноября, 16:51
 
Форум "Россия-Китай 2024" КазаньРоссияКитай
 
 
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