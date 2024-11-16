Во Франции указали на важную деталь в реакции Зеленского на звонок Шольца
Политик Филиппо: Зеленский был в ярости из-за разговора Путина с Шольцем
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский был очень недоволен разговором между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"А вчера вечером Зеленский взорвался от ярости из-за телефонного разговора Олафа Шольца с Владимиром Путиным, который он назвал "попыткой умиротворения"! Он (Зеленский - Прим.ред) отказывается от мира!" — говорится в публикации.
"А вчера вечером Зеленский взорвался от ярости из-за телефонного разговора Олафа Шольца с Владимиром Путиным, который он назвал "попыткой умиротворения"! Он (Зеленский - Прим.ред) отказывается от мира!" — говорится в публикации.
Политик написал, что после избрания президентом США Дональда Трампа, которое стало для него катастрофой, Зеленский потерял контроль над собой.
"Мир — в наших национальных интересах, и мы должны прекратить любую финансовую и военную помощь этому украинскому режиму, который рушится и погружается в безумие!" — добавил он.
В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.
"Мир — в наших национальных интересах, и мы должны прекратить любую финансовую и военную помощь этому украинскому режиму, который рушится и погружается в безумие!" — добавил он.
В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.