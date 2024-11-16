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Во Франции указали на важную деталь в реакции Зеленского на звонок Шольца - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 16.11.2024 (обновлено: 13:27 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/filippo-1984140699.html
Во Франции указали на важную деталь в реакции Зеленского на звонок Шольца
Во Франции указали на важную деталь в реакции Зеленского на звонок Шольца - РИА Новости, 16.11.2024
Во Франции указали на важную деталь в реакции Зеленского на звонок Шольца
Владимир Зеленский был очень недоволен разговором между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, написал в соцсети X лидер... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:41
2024-11-16T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский был очень недоволен разговором между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "А вчера вечером Зеленский взорвался от ярости из-за телефонного разговора Олафа Шольца с Владимиром Путиным, который он назвал "попыткой умиротворения"! Он (Зеленский - Прим.ред) отказывается от мира!" — говорится в публикации. Политик написал, что после избрания президентом США Дональда Трампа, которое стало для него катастрофой, Зеленский потерял контроль над собой. "Мир — в наших национальных интересах, и мы должны прекратить любую финансовую и военную помощь этому украинскому режиму, который рушится и погружается в безумие!" — добавил он. В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984133762.html
https://ria.ru/20241116/dagdelen--1984124734.html
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в мире, россия, владимир зеленский, украина, владимир путин, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц
Во Франции указали на важную деталь в реакции Зеленского на звонок Шольца

Политик Филиппо: Зеленский был в ярости из-за разговора Путина с Шольцем

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский был очень недоволен разговором между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"А вчера вечером Зеленский взорвался от ярости из-за телефонного разговора Олафа Шольца с Владимиром Путиным, который он назвал "попыткой умиротворения"! Он (Зеленский - Прим.ред) отказывается от мира!" — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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Политик написал, что после избрания президентом США Дональда Трампа, которое стало для него катастрофой, Зеленский потерял контроль над собой.

"Мир — в наших национальных интересах, и мы должны прекратить любую финансовую и военную помощь этому украинскому режиму, который рушится и погружается в безумие!" — добавил он.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаВладимир ПутинОлаф Шольц
 
 
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