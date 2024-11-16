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Эксперт: сторонники конфликта на Украине нервничают из-за победы Трампа - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 16.11.2024 (обновлено: 05:25 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/ekspert-1984110396.html
Эксперт: сторонники конфликта на Украине нервничают из-за победы Трампа
Эксперт: сторонники конфликта на Украине нервничают из-за победы Трампа - РИА Новости, 16.11.2024
Эксперт: сторонники конфликта на Украине нервничают из-за победы Трампа
Сторонники продолжения конфликта на Украине в Евросоюзе уже очень нервничают из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа, такое мнение выразил в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:22
2024-11-16T05:25
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
европа
россия
дональд трамп
владимир зеленский
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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Сторонники продолжения конфликта на Украине в Евросоюзе уже очень нервничают из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "Действительно, есть спорные вопросы между Будапештом и Евросоюзом. Я думаю, что мы можем надеяться, что политика Трампа по этим главным вопросам будет влиять на политику Брюсселя. Если посмотрим вопрос войны (конфликта на Украине - ред.), уже сейчас можно видеть, что есть некоторые политики, которые стали очень нервными в этой связи. И те, кто был заинтересован в эскалации, новых санкциях, продолжении военного конфликта, сейчас очень нервничают, начинают согласовывать свои позиции друг с другом, как быть дальше, если новый президент выполнит свои обещания", - сказал Варга. Эксперт добавил, что в течение следующих двух месяцев станет ясно, чего ожидать. "У нас проблема во взаимодействии с Брюсселем по всем самым важным стратегическим вопросам Европы, по которым мы ожидаем нового подхода от администрации Трампа: первое - война или мир, второе - противостоять нелегальной миграции или поддерживать ее, и третье - сохранить традиционные ценности или продолжать бесконтрольный процесс либерализации", - пояснил собеседник агентства. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984107419.html
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984058187.html
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в мире, украина, сша, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, венгрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Венгрия
Эксперт: сторонники конфликта на Украине нервничают из-за победы Трампа

Эксперт Варга: сторонники конфликта с Россией в ЕС боятся Трампа

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Сторонники продолжения конфликта на Украине в Евросоюзе уже очень нервничают из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
"Действительно, есть спорные вопросы между Будапештом и Евросоюзом. Я думаю, что мы можем надеяться, что политика Трампа по этим главным вопросам будет влиять на политику Брюсселя. Если посмотрим вопрос войны (конфликта на Украине - ред.), уже сейчас можно видеть, что есть некоторые политики, которые стали очень нервными в этой связи. И те, кто был заинтересован в эскалации, новых санкциях, продолжении военного конфликта, сейчас очень нервничают, начинают согласовывать свои позиции друг с другом, как быть дальше, если новый президент выполнит свои обещания", - сказал Варга.
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Эксперт добавил, что в течение следующих двух месяцев станет ясно, чего ожидать.
"У нас проблема во взаимодействии с Брюсселем по всем самым важным стратегическим вопросам Европы, по которым мы ожидаем нового подхода от администрации Трампа: первое - война или мир, второе - противостоять нелегальной миграции или поддерживать ее, и третье - сохранить традиционные ценности или продолжать бесконтрольный процесс либерализации", - пояснил собеседник агентства.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВенгрия
 
 
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