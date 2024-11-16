https://ria.ru/20241116/ekspert-1984110396.html

Эксперт: сторонники конфликта на Украине нервничают из-за победы Трампа

Эксперт: сторонники конфликта на Украине нервничают из-за победы Трампа - РИА Новости, 16.11.2024

Эксперт: сторонники конфликта на Украине нервничают из-за победы Трампа

Сторонники продолжения конфликта на Украине в Евросоюзе уже очень нервничают из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа, такое мнение выразил в... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T05:22

2024-11-16T05:22

2024-11-16T05:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

европа

россия

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg

ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Сторонники продолжения конфликта на Украине в Евросоюзе уже очень нервничают из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. "Действительно, есть спорные вопросы между Будапештом и Евросоюзом. Я думаю, что мы можем надеяться, что политика Трампа по этим главным вопросам будет влиять на политику Брюсселя. Если посмотрим вопрос войны (конфликта на Украине - ред.), уже сейчас можно видеть, что есть некоторые политики, которые стали очень нервными в этой связи. И те, кто был заинтересован в эскалации, новых санкциях, продолжении военного конфликта, сейчас очень нервничают, начинают согласовывать свои позиции друг с другом, как быть дальше, если новый президент выполнит свои обещания", - сказал Варга. Эксперт добавил, что в течение следующих двух месяцев станет ясно, чего ожидать. "У нас проблема во взаимодействии с Брюсселем по всем самым важным стратегическим вопросам Европы, по которым мы ожидаем нового подхода от администрации Трампа: первое - война или мир, второе - противостоять нелегальной миграции или поддерживать ее, и третье - сохранить традиционные ценности или продолжать бесконтрольный процесс либерализации", - пояснил собеседник агентства. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984107419.html

https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984058187.html

украина

сша

европа

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, венгрия