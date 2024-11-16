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При атаке дрона ВСУ в Херсонской области погиб мужчина - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:52 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/dron-1984189274.html
При атаке дрона ВСУ в Херсонской области погиб мужчина
При атаке дрона ВСУ в Херсонской области погиб мужчина - РИА Новости, 16.11.2024
При атаке дрона ВСУ в Херсонской области погиб мужчина
Мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на село Великие Копани в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T20:52
2024-11-16T20:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на село Великие Копани в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В селе Великие Копани удар беспилотника-камикадзе в дорожное покрытие привёл к гибели мужчины 1978 года рождения. В Новой Каховке под обстрел попал мужчина 1958 года рождения - его оперативно госпитализировали с тяжёлыми ранениями", - написал Сальдо. По его словам, в Новой Каховке повреждены жилые дома и линии электропередач, что оставило многих жителей без света и тепла. "В Каховке в результате очередного удара загорелся жилой дом, на место оперативно прибыли пожарные службы для ликвидации возгорания", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в Херсонской области погиб мужчина

Сальдо: при атаке беспилотника ВСУ на село Великие Копани погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на село Великие Копани в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В селе Великие Копани удар беспилотника-камикадзе в дорожное покрытие привёл к гибели мужчины 1978 года рождения. В Новой Каховке под обстрел попал мужчина 1958 года рождения - его оперативно госпитализировали с тяжёлыми ранениями", - написал Сальдо.
По его словам, в Новой Каховке повреждены жилые дома и линии электропередач, что оставило многих жителей без света и тепла.
Каховке в результате очередного удара загорелся жилой дом, на место оперативно прибыли пожарные службы для ликвидации возгорания", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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