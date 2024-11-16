https://ria.ru/20241116/dron-1984189274.html

При атаке дрона ВСУ в Херсонской области погиб мужчина

При атаке дрона ВСУ в Херсонской области погиб мужчина - РИА Новости, 16.11.2024

При атаке дрона ВСУ в Херсонской области погиб мужчина

Мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на село Великие Копани в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T20:52

2024-11-16T20:52

2024-11-16T20:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на село Великие Копани в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В селе Великие Копани удар беспилотника-камикадзе в дорожное покрытие привёл к гибели мужчины 1978 года рождения. В Новой Каховке под обстрел попал мужчина 1958 года рождения - его оперативно госпитализировали с тяжёлыми ранениями", - написал Сальдо. По его словам, в Новой Каховке повреждены жилые дома и линии электропередач, что оставило многих жителей без света и тепла. "В Каховке в результате очередного удара загорелся жилой дом, на место оперативно прибыли пожарные службы для ликвидации возгорания", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия