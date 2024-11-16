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В Кишиневе произошла массовая драка - РИА Новости, 16.11.2024
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23:11 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/draka-1984197683.html
В Кишиневе произошла массовая драка
В Кишиневе произошла массовая драка - РИА Новости, 16.11.2024
В Кишиневе произошла массовая драка
Массовая драка произошла в субботу вечером в одном из районом столицы Молдавии Кишиневе, сообщили журналистам в генеральном инспекторате полиции (ГИП) МВД... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T23:11
2024-11-16T23:11
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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Массовая драка произошла в субботу вечером в одном из районом столицы Молдавии Кишиневе, сообщили журналистам в генеральном инспекторате полиции (ГИП) МВД республики. "Предварительно установлено, что сегодня (в субботу, 16 ноября - ред.) около 8 часов вечера (21.00 мск - ред.) поступило сообщение в полицию о массовой драке в районе Буюканы. Молодые люди ввязались в конфликт, в ходе которого наносили друг другу удары руками и ногами. Столичная полиция взяла под контроль установление обстоятельства инцидента, - заявила журналистам пресс-секретарь ГИП Кристина Талпэ. По ее словам, в ходе оперативных действий с участием полицейского батальона патрулирования и быстрого реагирования был задержан предполагаемый инициатор конфликта, которого доставили в районный инспекторат полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента.
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Кишиневе произошла массовая драка

МВД Молдавии: в Кишиневе произошла массовая драка, детали устанавливаются

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Массовая драка произошла в субботу вечером в одном из районом столицы Молдавии Кишиневе, сообщили журналистам в генеральном инспекторате полиции (ГИП) МВД республики.
"Предварительно установлено, что сегодня (в субботу, 16 ноября - ред.) около 8 часов вечера (21.00 мск - ред.) поступило сообщение в полицию о массовой драке в районе Буюканы. Молодые люди ввязались в конфликт, в ходе которого наносили друг другу удары руками и ногами. Столичная полиция взяла под контроль установление обстоятельства инцидента, - заявила журналистам пресс-секретарь ГИП Кристина Талпэ.
По ее словам, в ходе оперативных действий с участием полицейского батальона патрулирования и быстрого реагирования был задержан предполагаемый инициатор конфликта, которого доставили в районный инспекторат полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящий момент правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента.
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