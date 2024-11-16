https://ria.ru/20241116/draka-1984197683.html
В Кишиневе произошла массовая драка
В Кишиневе произошла массовая драка - РИА Новости, 16.11.2024
В Кишиневе произошла массовая драка
Массовая драка произошла в субботу вечером в одном из районом столицы Молдавии Кишиневе, сообщили журналистам в генеральном инспекторате полиции (ГИП) МВД... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T23:11
2024-11-16T23:11
2024-11-16T23:11
в мире
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981699519_0:63:1342:818_1920x0_80_0_0_3043798e3970999413f6cf4f020d4313.jpg
КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Массовая драка произошла в субботу вечером в одном из районом столицы Молдавии Кишиневе, сообщили журналистам в генеральном инспекторате полиции (ГИП) МВД республики. "Предварительно установлено, что сегодня (в субботу, 16 ноября - ред.) около 8 часов вечера (21.00 мск - ред.) поступило сообщение в полицию о массовой драке в районе Буюканы. Молодые люди ввязались в конфликт, в ходе которого наносили друг другу удары руками и ногами. Столичная полиция взяла под контроль установление обстоятельства инцидента, - заявила журналистам пресс-секретарь ГИП Кристина Талпэ. По ее словам, в ходе оперативных действий с участием полицейского батальона патрулирования и быстрого реагирования был задержан предполагаемый инициатор конфликта, которого доставили в районный инспекторат полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента.
https://ria.ru/20241116/moldaviya-1984179416.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981699519_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_46fa33a20902d1e56f347ef7e979b5a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Кишиневе произошла массовая драка
МВД Молдавии: в Кишиневе произошла массовая драка, детали устанавливаются
КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Массовая драка произошла в субботу вечером в одном из районом столицы Молдавии Кишиневе, сообщили журналистам в генеральном инспекторате полиции (ГИП) МВД республики.
"Предварительно установлено, что сегодня (в субботу, 16 ноября - ред.) около 8 часов вечера (21.00 мск - ред.) поступило сообщение в полицию о массовой драке в районе Буюканы. Молодые люди ввязались в конфликт, в ходе которого наносили друг другу удары руками и ногами. Столичная полиция взяла под контроль установление обстоятельства инцидента, - заявила журналистам пресс-секретарь ГИП Кристина Талпэ.
По ее словам, в ходе оперативных действий с участием полицейского батальона патрулирования и быстрого реагирования был задержан предполагаемый инициатор конфликта, которого доставили в районный инспекторат полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящий момент правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента.