https://ria.ru/20241116/dnr-1984098736.html

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.11.2024

Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 85 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T00:25

2024-11-16T00:25

2024-11-16T00:42

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 85 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тридцать один обстрел - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 10 обстрелов.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1984088721.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк