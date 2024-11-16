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Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 16.11.2024 (обновлено: 00:42 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/dnr-1984098736.html
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.11.2024
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 85 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T00:25
2024-11-16T00:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 85 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тридцать один обстрел - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 10 обстрелов.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1984088721.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ выпустили 85 боеприпасов по территории ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 85 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тридцать один обстрел - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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По данным представительства, поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц.
В предыдущие сутки было зафиксировано 10 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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