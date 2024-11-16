https://ria.ru/20241116/diversiya-1984161087.html

В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии

В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии - РИА Новости, 16.11.2024

В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по делу о подготовке к диверсии местного жителя Никиту Никитина, который снимал на видео окрестности... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:57

2024-11-16T15:57

2024-11-16T16:08

происшествия

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по делу о подготовке к диверсии местного жителя Никиту Никитина, который снимал на видео окрестности подстанции, готовясь к ее поджогу, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По версии следствия, накануне Никитин, "имея умысел на совершение диверсии путем поджога электроподстанции на Заневском проспекте", готовился к совершению этого преступления, снимая на видео окрестности подстанции. "Красногвардейский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Никитина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 30 - части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия - ред.)", - говорится в сообщении. Фигурант арестован до 14 января 2025 года.

https://ria.ru/20241112/peterburg-1983265300.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия