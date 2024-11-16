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В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии - РИА Новости, 16.11.2024
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15:57 16.11.2024 (обновлено: 16:08 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/diversiya-1984161087.html
В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии
В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии - РИА Новости, 16.11.2024
В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по делу о подготовке к диверсии местного жителя Никиту Никитина, который снимал на видео окрестности... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:57
2024-11-16T16:08
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по делу о подготовке к диверсии местного жителя Никиту Никитина, который снимал на видео окрестности подстанции, готовясь к ее поджогу, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По версии следствия, накануне Никитин, "имея умысел на совершение диверсии путем поджога электроподстанции на Заневском проспекте", готовился к совершению этого преступления, снимая на видео окрестности подстанции. "Красногвардейский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Никитина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 30 - части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия - ред.)", - говорится в сообщении. Фигурант арестован до 14 января 2025 года.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии

Суд арестовал жителя Петербурга Никитина, готовившего поджог электроподстанции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по делу о подготовке к диверсии местного жителя Никиту Никитина, который снимал на видео окрестности подстанции, готовясь к ее поджогу, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, накануне Никитин, "имея умысел на совершение диверсии путем поджога электроподстанции на Заневском проспекте", готовился к совершению этого преступления, снимая на видео окрестности подстанции.
"Красногвардейский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Никитина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 30 - части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия - ред.)", - говорится в сообщении.
Фигурант арестован до 14 января 2025 года.
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