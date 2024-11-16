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В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии
В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии - РИА Новости, 16.11.2024
В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по делу о подготовке к диверсии местного жителя Никиту Никитина, который снимал на видео окрестности... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:57
2024-11-16T15:57
2024-11-16T16:08
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по делу о подготовке к диверсии местного жителя Никиту Никитина, который снимал на видео окрестности подстанции, готовясь к ее поджогу, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По версии следствия, накануне Никитин, "имея умысел на совершение диверсии путем поджога электроподстанции на Заневском проспекте", готовился к совершению этого преступления, снимая на видео окрестности подстанции. "Красногвардейский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Никитина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 30 - части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия - ред.)", - говорится в сообщении. Фигурант арестован до 14 января 2025 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии
Суд арестовал жителя Петербурга Никитина, готовившего поджог электроподстанции