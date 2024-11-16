https://ria.ru/20241116/dagestan-1984152404.html

Глава Дагестана попросил запретить майнинг криптовалют в регионе

Глава Дагестана попросил запретить майнинг криптовалют в регионе - РИА Новости, 16.11.2024

Глава Дагестана попросил запретить майнинг криптовалют в регионе

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в его электросетевом РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T14:36

2024-11-16T14:36

2024-11-16T14:36

россия

сергей меликов

технологии

республика дагестан

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981407393_0:210:3149:1981_1920x0_80_0_0_f5af22de007e83b70dd5c8c91a40158b.jpg

МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в его электросетевом комплексе, сообщили в пресс-службе главы республики. "Учитывая, что запрет на подобного рода деятельность может приниматься особым решением только на территории отдельных субъектов, Сергей Меликов подписал обращение в адрес правительства страны с просьбой принять во внимание особенности региона и запретить майнинг в Дагестане до улучшения ситуации в электросетевом комплексе республики", – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, специалисты фиксируют резкий рост энергопотребления в Дагестане. Только за последний год потребление электроэнергии в республике увеличилось почти на 8%, а за последние три года - почти на 26%. Износ регионального электросетевого комплекса превышает среднероссийские показатели, и столь высокая нагрузка приводит к технологическим нарушениям на энергообъектах. А это ведет в том числе к отключению света в домах дагестанцев. "Быстрое и бесконтрольное развитие майнинга криптовалюты в Дагестане стало дополнительным негативным фактором. Так называемые майнинг-фермы приводят к еще большему дефициту электроэнергии, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения дагестанских потребителей", – отмечают власти. Ранее в "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") сообщали, что только за первый квартал 2024 года специалисты компании пресекли 18 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами для добычи криптовалюты. Объем незаконно потребленного ими энергоресурса превысил 11 миллионов киловатт-часов.

https://ria.ru/20240902/kriptovalyuta-1969566832.html

https://ria.ru/20241015/mayning-1978115550.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей меликов, технологии, республика дагестан, правительство рф