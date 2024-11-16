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Глава Дагестана попросил запретить майнинг криптовалют в регионе - РИА Новости, 16.11.2024
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14:36 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/dagestan-1984152404.html
Глава Дагестана попросил запретить майнинг криптовалют в регионе
Глава Дагестана попросил запретить майнинг криптовалют в регионе - РИА Новости, 16.11.2024
Глава Дагестана попросил запретить майнинг криптовалют в регионе
Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в его электросетевом РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:36
2024-11-16T14:36
россия
сергей меликов
технологии
республика дагестан
правительство рф
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в его электросетевом комплексе, сообщили в пресс-службе главы республики. "Учитывая, что запрет на подобного рода деятельность может приниматься особым решением только на территории отдельных субъектов, Сергей Меликов подписал обращение в адрес правительства страны с просьбой принять во внимание особенности региона и запретить майнинг в Дагестане до улучшения ситуации в электросетевом комплексе республики", – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, специалисты фиксируют резкий рост энергопотребления в Дагестане. Только за последний год потребление электроэнергии в республике увеличилось почти на 8%, а за последние три года - почти на 26%. Износ регионального электросетевого комплекса превышает среднероссийские показатели, и столь высокая нагрузка приводит к технологическим нарушениям на энергообъектах. А это ведет в том числе к отключению света в домах дагестанцев. "Быстрое и бесконтрольное развитие майнинга криптовалюты в Дагестане стало дополнительным негативным фактором. Так называемые майнинг-фермы приводят к еще большему дефициту электроэнергии, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения дагестанских потребителей", – отмечают власти. Ранее в "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") сообщали, что только за первый квартал 2024 года специалисты компании пресекли 18 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами для добычи криптовалюты. Объем незаконно потребленного ими энергоресурса превысил 11 миллионов киловатт-часов.
https://ria.ru/20240902/kriptovalyuta-1969566832.html
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россия, сергей меликов, технологии, республика дагестан, правительство рф
Россия, Сергей Меликов, Технологии, Республика Дагестан, Правительство РФ
Глава Дагестана попросил запретить майнинг криптовалют в регионе

Меликов попросил правительство РФ запретить майнинг криптовалют в Дагестане

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкМайнинговая ферма
Майнинговая ферма - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Майнинговая ферма. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в его электросетевом комплексе, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Учитывая, что запрет на подобного рода деятельность может приниматься особым решением только на территории отдельных субъектов, Сергей Меликов подписал обращение в адрес правительства страны с просьбой принять во внимание особенности региона и запретить майнинг в Дагестане до улучшения ситуации в электросетевом комплексе республики", – говорится в сообщении.
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Как отметили в пресс-службе, специалисты фиксируют резкий рост энергопотребления в Дагестане. Только за последний год потребление электроэнергии в республике увеличилось почти на 8%, а за последние три года - почти на 26%. Износ регионального электросетевого комплекса превышает среднероссийские показатели, и столь высокая нагрузка приводит к технологическим нарушениям на энергообъектах. А это ведет в том числе к отключению света в домах дагестанцев.
«
"Быстрое и бесконтрольное развитие майнинга криптовалюты в Дагестане стало дополнительным негативным фактором. Так называемые майнинг-фермы приводят к еще большему дефициту электроэнергии, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения дагестанских потребителей", – отмечают власти.
Ранее в "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") сообщали, что только за первый квартал 2024 года специалисты компании пресекли 18 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами для добычи криптовалюты. Объем незаконно потребленного ими энергоресурса превысил 11 миллионов киловатт-часов.
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РоссияСергей МеликовТехнологииРеспублика ДагестанПравительство РФ
 
 
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