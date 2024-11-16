https://ria.ru/20241116/dagdelen--1984124734.html

В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца

В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца - РИА Новости, 16.11.2024

В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца

Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в соцсети X приветствовала телефонный разговор канцлера РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T09:37

2024-11-16T09:37

2024-11-16T19:32

в мире

владимир путин

олаф шольц

германия

россия

севим дагделен

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в соцсети X приветствовала телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным."Даже если это можно рассматривать как маневр, чтобы представить себя канцлером мира в предстоящей предвыборной кампании в бундестаг, следует приветствовать тот факт, что Олаф Шольц наконец-то добился прямых переговоров с президентом России Путиным о прекращении войны на Украине", — говорится в публикации.Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241116/berbok-1984128969.html

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в мире, владимир путин, олаф шольц, германия, россия, севим дагделен