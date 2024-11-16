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В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца - РИА Новости, 16.11.2024
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09:37 16.11.2024 (обновлено: 19:32 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/dagdelen--1984124734.html
В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца
В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца - РИА Новости, 16.11.2024
В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца
Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в соцсети X приветствовала телефонный разговор канцлера РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T09:37
2024-11-16T19:32
в мире
владимир путин
олаф шольц
германия
россия
севим дагделен
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в соцсети X приветствовала телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным."Даже если это можно рассматривать как маневр, чтобы представить себя канцлером мира в предстоящей предвыборной кампании в бундестаг, следует приветствовать тот факт, что Олаф Шольц наконец-то добился прямых переговоров с президентом России Путиным о прекращении войны на Украине", — говорится в публикации.Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241116/berbok-1984128969.html
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в мире, владимир путин, олаф шольц, германия, россия, севим дагделен
В мире, Владимир Путин, Олаф Шольц, Германия, Россия, Севим Дагделен
В Германии неожиданно отреагировали на разговор Путина и Шольца

Депутат бундестага Дагделен назвала разговор Путина и Шольца маневром канцлера

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в соцсети X приветствовала телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.

"Даже если это можно рассматривать как маневр, чтобы представить себя канцлером мира в предстоящей предвыборной кампании в бундестаг, следует приветствовать тот факт, что Олаф Шольц наконец-то добился прямых переговоров с президентом России Путиным о прекращении войны на Украине", — говорится в публикации.
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Накануне пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.

В пресс-релизе отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
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В миреВладимир ПутинОлаф ШольцГерманияРоссияСевим Дагделен
 
 
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