https://ria.ru/20241116/chuvashiya-1984189777.html
В Чувашии запретили работу организатора питания после заболеваний в школе
В Чувашии запретили работу организатора питания после заболеваний в школе - РИА Новости, 16.11.2024
В Чувашии запретили работу организатора питания после заболеваний в школе
Сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке в Новочебоксарске, деятельность... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:07
2024-11-16T21:07
2024-11-16T21:07
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здоровье - общество
новочебоксарск
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке в Новочебоксарске, деятельность организатора питания после массового заболевания учеников запрещена, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее минздрав Чувашии сообщил о том, что после посещения школьной столовой к врачам обратились 205 человек, 6 из них госпитализированы, 199 получают лечение амбулаторно. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса. "В результате обследования очага инфекционного заболевания в пищеблоке средней общеобразовательной школы №4 установлены следующие нарушения санитарного законодательства: выявлена пищевая продукция с истекшим сроком годности; отсутствует горячее водоснабжение в моечных ваннах для мытья овощей и фруктов; отсутствует товарно-сопроводительная документация на пищевую продукцию; не осуществляется контроль температурного режима хранения продукции; допускается не надлежащее хранение пищевых продуктов", - говорится в сообщении. По фактам выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). "В отношении организатора питания введен запрет деятельности", - подчеркивается в сообщении. Материалы направлены в следственный отдел по Новочебоксарску СУСК России по Чувашии. Ранее сообщалось, что следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.
https://ria.ru/20241018/tatarstan-1978836874.html
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происшествия, здоровье - общество, новочебоксарск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Здоровье - Общество, Новочебоксарск, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии запретили работу организатора питания после заболеваний в школе
В школьном пищеблоке в Новочебоксарске обнаружили просроченные продукты
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке в Новочебоксарске, деятельность организатора питания после массового заболевания учеников запрещена, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее минздрав Чувашии сообщил о том, что после посещения школьной столовой к врачам обратились 205 человек, 6 из них госпитализированы, 199 получают лечение амбулаторно. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса.
"В результате обследования очага инфекционного заболевания в пищеблоке средней общеобразовательной школы №4 установлены следующие нарушения санитарного законодательства: выявлена пищевая продукция с истекшим сроком годности; отсутствует горячее водоснабжение в моечных ваннах для мытья овощей и фруктов; отсутствует товарно-сопроводительная документация на пищевую продукцию; не осуществляется контроль температурного режима хранения продукции; допускается не надлежащее хранение пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
По фактам выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ
(Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
"В отношении организатора питания введен запрет деятельности", - подчеркивается в сообщении.
Материалы направлены в следственный отдел по Новочебоксарску СУСК России по Чувашии.
Ранее сообщалось, что следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.