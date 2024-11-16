https://ria.ru/20241116/chuvashiya-1984189777.html

В Чувашии запретили работу организатора питания после заболеваний в школе

В Чувашии запретили работу организатора питания после заболеваний в школе - РИА Новости, 16.11.2024

В Чувашии запретили работу организатора питания после заболеваний в школе

Сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке в Новочебоксарске, деятельность... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T21:07

2024-11-16T21:07

2024-11-16T21:07

происшествия

здоровье - общество

новочебоксарск

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

чувашская республика (чувашия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983899662_0:0:1916:1078_1920x0_80_0_0_3708ab99eda5698becb3948e0035ad55.png

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке в Новочебоксарске, деятельность организатора питания после массового заболевания учеников запрещена, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее минздрав Чувашии сообщил о том, что после посещения школьной столовой к врачам обратились 205 человек, 6 из них госпитализированы, 199 получают лечение амбулаторно. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса. "В результате обследования очага инфекционного заболевания в пищеблоке средней общеобразовательной школы №4 установлены следующие нарушения санитарного законодательства: выявлена пищевая продукция с истекшим сроком годности; отсутствует горячее водоснабжение в моечных ваннах для мытья овощей и фруктов; отсутствует товарно-сопроводительная документация на пищевую продукцию; не осуществляется контроль температурного режима хранения продукции; допускается не надлежащее хранение пищевых продуктов", - говорится в сообщении. По фактам выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). "В отношении организатора питания введен запрет деятельности", - подчеркивается в сообщении. Материалы направлены в следственный отдел по Новочебоксарску СУСК России по Чувашии. Ранее сообщалось, что следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

https://ria.ru/20241018/tatarstan-1978836874.html

https://ria.ru/20241113/deti-1983633561.html

новочебоксарск

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, новочебоксарск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), чувашская республика (чувашия)