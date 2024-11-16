https://ria.ru/20241116/briks-1984102288.html

Евродепутат от Словакии назвал БРИКС будущим мировой экономики

Евродепутат от Словакии назвал БРИКС будущим мировой экономики - РИА Новости, 16.11.2024

Евродепутат от Словакии назвал БРИКС будущим мировой экономики

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики, отметив, что состоявшийся в Казани саммит объединения стал... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T01:09

2024-11-16T01:09

2024-11-16T02:13

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БРАТИСЛАВА, 16 ноя - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики, отметив, что состоявшийся в Казани саммит объединения стал огромным успехом российской дипломатии. Блага в эти дни находится в Сочи, где проходит международная конференция, посвященная перспективам социального и экономического сотрудничества между БРИКС и европейскими странами и организациями. Вместе с ним в конференции принимает участие его коллега, депутат Европейского парламента от Чехии Ондрей Достал. "Мы приехали встретиться с нашими партнерами из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Мы хотим послать сигнал, что единственный путь к миру — диалог и дипломатия. Скажем откровенно: БРИКС — будущее мировой экономики", — сказал Блага в видеообращении в своем Telegram-канале. Он отметил, что Европе не следует замыкаться в себе, а Словакия должна развивать взаимовыгодные отношения со всеми странами. "Саммит БРИКС в Казани был огромным успехом российской дипломатии. С большим интересом следим за проектом БРИКС о том, как создать альтернативу в отношении доминирования американского доллара в глобальной экономике", — сказал Блага. По мнению словацкого евродепутата, в то время как к БРИКС присоединяется всё больше сильных государств, Запад становится всё более изолированным. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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