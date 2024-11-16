https://ria.ru/20241116/bpla-1984110585.html
Военные группы "Центр" проходят систему подготовки операторов БПЛА
Военные группы "Центр" проходят систему подготовки операторов БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024
Военные группы "Центр" проходят систему подготовки операторов БПЛА
Военнослужащие группировки войск "Центр" проходят комплексную систему подготовки операторов БПЛА в тыловом районе зоны СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:28
2024-11-16T05:28
2024-11-16T05:28
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" проходят комплексную систему подготовки операторов БПЛА в тыловом районе зоны СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Комплексная система подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ведется военнослужащими группировки войск "Центр" на базе созданного специализированного центра в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО)" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что инструкторами центра разработана программа обучения военнослужащих, включающая пилотирование малых БПЛА, инженерную, тактическую и огневую подготовку, в том числе тактическую медицину. Это позволяет подготовить разностороннего специалиста, обладающего навыками ведения разведки, корректировки огня подразделений, а также сборки боеприпасов для ударных беспилотников.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные группы "Центр" проходят систему подготовки операторов БПЛА
Военные "Центра" проходят комплексную программу подготовки операторов БПЛА
ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" проходят комплексную систему подготовки операторов БПЛА в тыловом районе зоны СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Комплексная система подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ведется военнослужащими группировки войск "Центр" на базе созданного специализированного центра в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО)" - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что инструкторами центра разработана программа обучения военнослужащих, включающая пилотирование малых БПЛА, инженерную, тактическую и огневую подготовку, в том числе тактическую медицину. Это позволяет подготовить разностороннего специалиста, обладающего навыками ведения разведки, корректировки огня подразделений, а также сборки боеприпасов для ударных беспилотников.