https://ria.ru/20241116/bpla-1984110585.html

Военные группы "Центр" проходят систему подготовки операторов БПЛА

Военные группы "Центр" проходят систему подготовки операторов БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024

Военные группы "Центр" проходят систему подготовки операторов БПЛА

Военнослужащие группировки войск "Центр" проходят комплексную систему подготовки операторов БПЛА в тыловом районе зоны СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T05:28

2024-11-16T05:28

2024-11-16T05:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" проходят комплексную систему подготовки операторов БПЛА в тыловом районе зоны СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Комплексная система подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ведется военнослужащими группировки войск "Центр" на базе созданного специализированного центра в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО)" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что инструкторами центра разработана программа обучения военнослужащих, включающая пилотирование малых БПЛА, инженерную, тактическую и огневую подготовку, в том числе тактическую медицину. Это позволяет подготовить разностороннего специалиста, обладающего навыками ведения разведки, корректировки огня подразделений, а также сборки боеприпасов для ударных беспилотников.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984107419.html

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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)