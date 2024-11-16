Рейтинг@Mail.ru
Военные группы "Центр" проходят систему подготовки операторов БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:28 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/bpla-1984110585.html
Военные группы "Центр" проходят систему подготовки операторов БПЛА
Военные группы "Центр" проходят систему подготовки операторов БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024
Военные группы "Центр" проходят систему подготовки операторов БПЛА
Военнослужащие группировки войск "Центр" проходят комплексную систему подготовки операторов БПЛА в тыловом районе зоны СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:28
2024-11-16T05:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983230574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9d1cc3dbc5e9bd1e1331f5ae8d5184f.jpg
ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" проходят комплексную систему подготовки операторов БПЛА в тыловом районе зоны СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Комплексная система подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ведется военнослужащими группировки войск "Центр" на базе созданного специализированного центра в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО)" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что инструкторами центра разработана программа обучения военнослужащих, включающая пилотирование малых БПЛА, инженерную, тактическую и огневую подготовку, в том числе тактическую медицину. Это позволяет подготовить разностороннего специалиста, обладающего навыками ведения разведки, корректировки огня подразделений, а также сборки боеприпасов для ударных беспилотников.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984107419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983230574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_276d67f088d160d501adefc15d4c23e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные группы "Центр" проходят систему подготовки операторов БПЛА

Военные "Центра" проходят комплексную программу подготовки операторов БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОператор БПЛА самолетного типа "Молния-2"
Оператор БПЛА самолетного типа Молния-2 - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Оператор БПЛА самолетного типа "Молния-2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" проходят комплексную систему подготовки операторов БПЛА в тыловом районе зоны СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Комплексная система подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ведется военнослужащими группировки войск "Центр" на базе созданного специализированного центра в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО)" - сообщили в МО РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
"Опасно". На Украине набросились на Зеленского из-за катастрофы в Европе
Вчера, 04:20
В ведомстве отметили, что инструкторами центра разработана программа обучения военнослужащих, включающая пилотирование малых БПЛА, инженерную, тактическую и огневую подготовку, в том числе тактическую медицину. Это позволяет подготовить разностороннего специалиста, обладающего навыками ведения разведки, корректировки огня подразделений, а также сборки боеприпасов для ударных беспилотников.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала