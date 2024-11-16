https://ria.ru/20241116/bespilotniki-1984197277.html
Над Орловской областью уничтожили два беспилотника
Над Орловской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 16.11.2024
Над Орловской областью уничтожили два беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Орловской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T23:04
2024-11-16T23:04
2024-11-16T23:08
безопасность
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Орловской областью, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого ноября с 21.40 до 22.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983391446.html
орловская область
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безопасность, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Над Орловской областью уничтожили два беспилотника
Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников над Орловской областью