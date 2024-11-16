https://ria.ru/20241116/bespilotniki-1984197277.html

Над Орловской областью уничтожили два беспилотника

Над Орловской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 16.11.2024

Над Орловской областью уничтожили два беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Орловской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T23:04

2024-11-16T23:04

2024-11-16T23:08

безопасность

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Орловской областью, сообщили в Минобороны России."Шестнадцатого ноября с 21.40 до 22.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983391446.html

орловская область

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2024

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безопасность, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)