https://ria.ru/20241116/bespilotniki-1984190071.html

Тайваньские компании обсудят с Литвой сотрудничество по беспилотникам

Тайваньские компании обсудят с Литвой сотрудничество по беспилотникам - РИА Новости, 16.11.2024

Тайваньские компании обсудят с Литвой сотрудничество по беспилотникам

Делегация из глав тайваньских профильных фирм обсудит с представителями Литвы сотрудничество по технологиям, связанным с беспилотными летательными аппаратами,... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T21:10

2024-11-16T21:10

2024-11-16T21:10

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Делегация из глав тайваньских профильных фирм обсудит с представителями Литвы сотрудничество по технологиям, связанным с беспилотными летательными аппаратами, передает агентство Блумберг. "Представители из более чем 10 компаний по производству дронов отправились в поездку (в Литву – ред.) …одна из целей визита состоит в продвижении сотрудничества между Тайванем и Литвой в области технологий БПЛА", - пишет агентство. Президент тайваньского производителя дронов Thunder Tiger Су Шен-Цзе отметил в комментарии агентству, что Литва показывает хорошие результаты по лазерным технологиям, которые могли бы быть использованы в системах борьбы с БПЛА. В тайваньскую делегацию, направившуюся в Литву в воскресенье, вошли представители руководства тайваньских компаний Aerospace Industrial Development, Thunder Tiger, GEOSAT Aerospace & Technology и одного из подразделений Mitac Holdings. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.

https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html

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в мире, технологии, литва, тайвань, китай