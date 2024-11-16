Тайваньские компании обсудят с Литвой сотрудничество по беспилотникам
Блумберг: делегация из Тайваня обсудит с Литвой сотрудничество по беспилотникам
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Делегация из глав тайваньских профильных фирм обсудит с представителями Литвы сотрудничество по технологиям, связанным с беспилотными летательными аппаратами, передает агентство Блумберг.
"Представители из более чем 10 компаний по производству дронов отправились в поездку (в Литву – ред.) …одна из целей визита состоит в продвижении сотрудничества между Тайванем и Литвой в области технологий БПЛА", - пишет агентство.
До последнего тайваньца: американцы нашли себе новую Украину
15 октября, 08:00
Президент тайваньского производителя дронов Thunder Tiger Су Шен-Цзе отметил в комментарии агентству, что Литва показывает хорошие результаты по лазерным технологиям, которые могли бы быть использованы в системах борьбы с БПЛА.
В тайваньскую делегацию, направившуюся в Литву в воскресенье, вошли представители руководства тайваньских компаний Aerospace Industrial Development, Thunder Tiger, GEOSAT Aerospace & Technology и одного из подразделений Mitac Holdings.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
СМИ: Тайвань тайно передал Украине оружие
12 ноября, 14:31