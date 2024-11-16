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Тайваньские компании обсудят с Литвой сотрудничество по беспилотникам - РИА Новости, 16.11.2024
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21:10 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/bespilotniki-1984190071.html
Тайваньские компании обсудят с Литвой сотрудничество по беспилотникам
Тайваньские компании обсудят с Литвой сотрудничество по беспилотникам - РИА Новости, 16.11.2024
Тайваньские компании обсудят с Литвой сотрудничество по беспилотникам
Делегация из глав тайваньских профильных фирм обсудит с представителями Литвы сотрудничество по технологиям, связанным с беспилотными летательными аппаратами,... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:10
2024-11-16T21:10
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Делегация из глав тайваньских профильных фирм обсудит с представителями Литвы сотрудничество по технологиям, связанным с беспилотными летательными аппаратами, передает агентство Блумберг. "Представители из более чем 10 компаний по производству дронов отправились в поездку (в Литву – ред.) …одна из целей визита состоит в продвижении сотрудничества между Тайванем и Литвой в области технологий БПЛА", - пишет агентство. Президент тайваньского производителя дронов Thunder Tiger Су Шен-Цзе отметил в комментарии агентству, что Литва показывает хорошие результаты по лазерным технологиям, которые могли бы быть использованы в системах борьбы с БПЛА. В тайваньскую делегацию, направившуюся в Литву в воскресенье, вошли представители руководства тайваньских компаний Aerospace Industrial Development, Thunder Tiger, GEOSAT Aerospace &amp; Technology и одного из подразделений Mitac Holdings. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html
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в мире, технологии, литва, тайвань, китай
В мире, Технологии, Литва, Тайвань, Китай
Тайваньские компании обсудят с Литвой сотрудничество по беспилотникам

Блумберг: делегация из Тайваня обсудит с Литвой сотрудничество по беспилотникам

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Делегация из глав тайваньских профильных фирм обсудит с представителями Литвы сотрудничество по технологиям, связанным с беспилотными летательными аппаратами, передает агентство Блумберг.
"Представители из более чем 10 компаний по производству дронов отправились в поездку (в Литву – ред.) …одна из целей визита состоит в продвижении сотрудничества между Тайванем и Литвой в области технологий БПЛА", - пишет агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Президент тайваньского производителя дронов Thunder Tiger Су Шен-Цзе отметил в комментарии агентству, что Литва показывает хорошие результаты по лазерным технологиям, которые могли бы быть использованы в системах борьбы с БПЛА.
В тайваньскую делегацию, направившуюся в Литву в воскресенье, вошли представители руководства тайваньских компаний Aerospace Industrial Development, Thunder Tiger, GEOSAT Aerospace & Technology и одного из подразделений Mitac Holdings.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
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