https://ria.ru/20241116/bespilotnik-1984133879.html
Над Воронежской областью сбили беспилотник
Над Воронежской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 16.11.2024
Над Воронежской областью сбили беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T11:30
2024-11-16T11:30
2024-11-16T11:36
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России."Около 08:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Воронежской областью сбили беспилотник
Минобороны: над Воронежской областью сбили украинский беспилотник