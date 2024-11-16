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"Настало время". Бербок сделала новое заявление об Украине - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 16.11.2024 (обновлено: 17:12 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/berbok-1984128969.html
"Настало время". Бербок сделала новое заявление об Украине
"Настало время". Бербок сделала новое заявление об Украине - РИА Новости, 16.11.2024
"Настало время". Бербок сделала новое заявление об Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок потребовала на конференции Партии зеленых в Висбадене поставить Украине дальнобойные системы вооружения, пишет Tagesspeigel... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:27
2024-11-16T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
анналена бербок
украина
германия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок потребовала на конференции Партии зеленых в Висбадене поставить Украине дальнобойные системы вооружения, пишет Tagesspeigel. "Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры", — отметила она, добавив, что другие европейские страны, такие как Великобритания и Франция, уже поставляют крылатые ракеты на Украину. Вместе с тем издание пишет, что Бербок не стала прямо упоминать крылатые ракеты Taurus.Канцлер Германии Олаф Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
https://ria.ru/20241116/dagdelen--1984124734.html
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984133762.html
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в мире, анналена бербок, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анналена Бербок, Украина, Германия
"Настало время". Бербок сделала новое заявление об Украине

Глава МИД ФРГ Бербок: настало время поставить Украине дальнобойное оружие

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок потребовала на конференции Партии зеленых в Висбадене поставить Украине дальнобойные системы вооружения, пишет Tagesspeigel.

"Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры", — отметила она, добавив, что другие европейские страны, такие как Великобритания и Франция, уже поставляют крылатые ракеты на Украину.
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Вместе с тем издание пишет, что Бербок не стала прямо упоминать крылатые ракеты Taurus.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнналена БербокУкраинаГермания
 
 
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