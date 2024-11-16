https://ria.ru/20241116/avianostsy-1984161708.html

СМИ раскрыли, перед чем оказались уязвимы британские авианосцы

СМИ раскрыли, перед чем оказались уязвимы британские авианосцы - РИА Новости, 16.11.2024

СМИ раскрыли, перед чем оказались уязвимы британские авианосцы

Британские авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, строительство каждого из которых обошлось в 3,1 миллиарда фунтов (3,91 миллиарда долларов),... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T16:02

2024-11-16T16:02

2024-11-16T16:02

в мире

сша

китай

лондон

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759528612_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_d5b911c3e69fca9e1ade58d3467012b0.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Британские авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, строительство каждого из которых обошлось в 3,1 миллиарда фунтов (3,91 миллиарда долларов), являются слабым звеном военно-морского флота страны из-за своей уязвимости перед ракетами, сообщает газета Times со ссылкой на источники. "Один источник, знакомый с ходом военных игр, проводящихся британскими военными, признал, что "в большинстве военных игр авианосцы тонут". Источник добавил, что корабли особенно уязвимы перед ракетами", - говорится в статье. По словам заведующего по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилла, слова которого приводит Times, ракетные технологии развиваются такими темпами, что обнаруживать и отслеживать авианосцы становится всё более возможной задачей. Таким образом эти корабли являются "слабым звеном" королевского флота, указывается в материале. В частности, опасения вызывает увеличение Китаем дальности полета своих противокорабельных баллистических ракет и сверхзвуковых крылатых ракет, а также разработка систем дальнего обнаружения, сообщает газета. Как отмечает издание, это якобы представляет угрозу силам США и их союзников в Тихоокеанском регионе. Британский военный источник рассказал о проведении учений для проверки королевского флота на "возможность выжить" при атаке превосходящих сил. На учениях был отработан целый ряд различных сценариев, в том числе при потоплении авианосца, сказано в материале. Представитель британского флота опровергла все опасения, заявив, что стоящие на вооружении авианосцы являются одними из лучших в мире и оснащены передовыми оборонными системами, пишет Times. Комментируя возможность их затопления, она указала, что это "наихудшие вымышленные варианты развития событий", а не прогноз того, что может вероятнее всего произойти. Представитель добавила, что отработка таких сценариев на учениях гарантирует готовность флота к отражению любых угроз, сообщает газета. Однако несмотря на это, Британия изучает целесообразность использования авианосцев в условиях современной войны в рамках пересмотра оборонных расходов, говорится в статье. В частности, отмечается, что на одной из недавних встреч чиновники поднимали вопрос о списании одного из двух кораблей. При этом источник газеты выразил мнение, что такой исход маловероятен, поскольку это негативно скажется на обязательствах Лондона перед НАТО, а Британия вряд ли пойдет на такой шаг после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В феврале газета Daily Mail сообщала, что Британия может продать проблемный авианосец Prince of Wales из-за нехватки финансирования. По информации минобороны Великобритании, этот крупнейший корабль британского флота чаще находился на ремонте, чем в море. Позднее в ВМС королевства опровергли эту информацию.

https://ria.ru/20241018/raketa-1978565994.html

https://ria.ru/20241115/samolety-1984067383.html

сша

китай

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, лондон, дональд трамп, нато