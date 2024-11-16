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СМИ раскрыли, перед чем оказались уязвимы британские авианосцы - РИА Новости, 16.11.2024
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16:02 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/avianostsy-1984161708.html
СМИ раскрыли, перед чем оказались уязвимы британские авианосцы
СМИ раскрыли, перед чем оказались уязвимы британские авианосцы - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ раскрыли, перед чем оказались уязвимы британские авианосцы
Британские авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, строительство каждого из которых обошлось в 3,1 миллиарда фунтов (3,91 миллиарда долларов),... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:02
2024-11-16T16:02
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Британские авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, строительство каждого из которых обошлось в 3,1 миллиарда фунтов (3,91 миллиарда долларов), являются слабым звеном военно-морского флота страны из-за своей уязвимости перед ракетами, сообщает газета Times со ссылкой на источники. "Один источник, знакомый с ходом военных игр, проводящихся британскими военными, признал, что "в большинстве военных игр авианосцы тонут". Источник добавил, что корабли особенно уязвимы перед ракетами", - говорится в статье. По словам заведующего по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилла, слова которого приводит Times, ракетные технологии развиваются такими темпами, что обнаруживать и отслеживать авианосцы становится всё более возможной задачей. Таким образом эти корабли являются "слабым звеном" королевского флота, указывается в материале. В частности, опасения вызывает увеличение Китаем дальности полета своих противокорабельных баллистических ракет и сверхзвуковых крылатых ракет, а также разработка систем дальнего обнаружения, сообщает газета. Как отмечает издание, это якобы представляет угрозу силам США и их союзников в Тихоокеанском регионе. Британский военный источник рассказал о проведении учений для проверки королевского флота на "возможность выжить" при атаке превосходящих сил. На учениях был отработан целый ряд различных сценариев, в том числе при потоплении авианосца, сказано в материале. Представитель британского флота опровергла все опасения, заявив, что стоящие на вооружении авианосцы являются одними из лучших в мире и оснащены передовыми оборонными системами, пишет Times. Комментируя возможность их затопления, она указала, что это "наихудшие вымышленные варианты развития событий", а не прогноз того, что может вероятнее всего произойти. Представитель добавила, что отработка таких сценариев на учениях гарантирует готовность флота к отражению любых угроз, сообщает газета. Однако несмотря на это, Британия изучает целесообразность использования авианосцев в условиях современной войны в рамках пересмотра оборонных расходов, говорится в статье. В частности, отмечается, что на одной из недавних встреч чиновники поднимали вопрос о списании одного из двух кораблей. При этом источник газеты выразил мнение, что такой исход маловероятен, поскольку это негативно скажется на обязательствах Лондона перед НАТО, а Британия вряд ли пойдет на такой шаг после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В феврале газета Daily Mail сообщала, что Британия может продать проблемный авианосец Prince of Wales из-за нехватки финансирования. По информации минобороны Великобритании, этот крупнейший корабль британского флота чаще находился на ремонте, чем в море. Позднее в ВМС королевства опровергли эту информацию.
https://ria.ru/20241018/raketa-1978565994.html
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в мире, сша, китай, лондон, дональд трамп, нато
В мире, США, Китай, Лондон, Дональд Трамп, НАТО
СМИ раскрыли, перед чем оказались уязвимы британские авианосцы

Times: британские авианосцы HMS особенно уязвимы перед ракетами

© Фото : LPhot Kyle HellerАвианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : LPhot Kyle Heller
Авианосец HMS Queen Elizabeth. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Британские авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, строительство каждого из которых обошлось в 3,1 миллиарда фунтов (3,91 миллиарда долларов), являются слабым звеном военно-морского флота страны из-за своей уязвимости перед ракетами, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
"Один источник, знакомый с ходом военных игр, проводящихся британскими военными, признал, что "в большинстве военных игр авианосцы тонут". Источник добавил, что корабли особенно уязвимы перед ракетами", - говорится в статье.
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По словам заведующего по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилла, слова которого приводит Times, ракетные технологии развиваются такими темпами, что обнаруживать и отслеживать авианосцы становится всё более возможной задачей. Таким образом эти корабли являются "слабым звеном" королевского флота, указывается в материале.
В частности, опасения вызывает увеличение Китаем дальности полета своих противокорабельных баллистических ракет и сверхзвуковых крылатых ракет, а также разработка систем дальнего обнаружения, сообщает газета. Как отмечает издание, это якобы представляет угрозу силам США и их союзников в Тихоокеанском регионе.
Британский военный источник рассказал о проведении учений для проверки королевского флота на "возможность выжить" при атаке превосходящих сил. На учениях был отработан целый ряд различных сценариев, в том числе при потоплении авианосца, сказано в материале.
Представитель британского флота опровергла все опасения, заявив, что стоящие на вооружении авианосцы являются одними из лучших в мире и оснащены передовыми оборонными системами, пишет Times. Комментируя возможность их затопления, она указала, что это "наихудшие вымышленные варианты развития событий", а не прогноз того, что может вероятнее всего произойти. Представитель добавила, что отработка таких сценариев на учениях гарантирует готовность флота к отражению любых угроз, сообщает газета.
Однако несмотря на это, Британия изучает целесообразность использования авианосцев в условиях современной войны в рамках пересмотра оборонных расходов, говорится в статье. В частности, отмечается, что на одной из недавних встреч чиновники поднимали вопрос о списании одного из двух кораблей.
При этом источник газеты выразил мнение, что такой исход маловероятен, поскольку это негативно скажется на обязательствах Лондона перед НАТО, а Британия вряд ли пойдет на такой шаг после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
В феврале газета Daily Mail сообщала, что Британия может продать проблемный авианосец Prince of Wales из-за нехватки финансирования. По информации минобороны Великобритании, этот крупнейший корабль британского флота чаще находился на ремонте, чем в море. Позднее в ВМС королевства опровергли эту информацию.
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