Рейтинг@Mail.ru
Оверчук рассказал об усилиях России на саммите АТЭС - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/ates-1984192578.html
Оверчук рассказал об усилиях России на саммите АТЭС
Оверчук рассказал об усилиях России на саммите АТЭС - РИА Новости, 16.11.2024
Оверчук рассказал об усилиях России на саммите АТЭС
Россия приложила большие усилия, чтобы ее интересы были учтены при составлении декларации саммита АТЭС, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:48
2024-11-16T21:48
в мире
россия
алексей оверчук
саммит атэс в лиме
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984074116_0:118:3432:2048_1920x0_80_0_0_5c4c58430d2879c951d6058ddda6c03a.jpg
ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Россия приложила большие усилия, чтобы ее интересы были учтены при составлении декларации саммита АТЭС, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Финальная декларация, в целом, вы знаете, достаточно такой большой документ получился. И она удовлетворяет нас, как сторону декларации. Наши дипломаты и наше министерство экономики приложили очень большие усилия к тому, чтобы там наши интересы были учтены", - сказал Оверчук журналистам на брифинге по итогам саммита. Он рассказал, что председатель саммита дважды спрашивал, все ли согласны с текстом декларации. "Декларация принимается консенсусом. И я так скажу, что даже, по-моему, два раза председатель спрашивал, у нас есть консенсус? Да, консенсус есть", - подчеркнул Оверчук.
https://ria.ru/20241116/ates-1984184247.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984074116_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_9428588cfb83ab1ffcd7e342162da69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, алексей оверчук, саммит атэс в лиме
В мире, Россия, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС в Лиме
Оверчук рассказал об усилиях России на саммите АТЭС

Оверчук: РФ приложила усилия, чтобы ее интересы учли в декларации саммита АТЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Участники 31-го саммита-форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Конференц-центре Лимы
 Участники 31-го саммита-форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Конференц-центре Лимы - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Участники 31-го саммита-форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Конференц-центре Лимы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Россия приложила большие усилия, чтобы ее интересы были учтены при составлении декларации саммита АТЭС, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Финальная декларация, в целом, вы знаете, достаточно такой большой документ получился. И она удовлетворяет нас, как сторону декларации. Наши дипломаты и наше министерство экономики приложили очень большие усилия к тому, чтобы там наши интересы были учтены", - сказал Оверчук журналистам на брифинге по итогам саммита.
Он рассказал, что председатель саммита дважды спрашивал, все ли согласны с текстом декларации.
"Декларация принимается консенсусом. И я так скажу, что даже, по-моему, два раза председатель спрашивал, у нас есть консенсус? Да, консенсус есть", - подчеркнул Оверчук.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Байден прибыл на саммит АТЭС с опозданием в два часа
Вчера, 19:31
 
В миреРоссияАлексей ОверчукСаммит АТЭС в Лиме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала