https://ria.ru/20241116/ates-1984192578.html
Оверчук рассказал об усилиях России на саммите АТЭС
Оверчук рассказал об усилиях России на саммите АТЭС - РИА Новости, 16.11.2024
Оверчук рассказал об усилиях России на саммите АТЭС
Россия приложила большие усилия, чтобы ее интересы были учтены при составлении декларации саммита АТЭС, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:48
2024-11-16T21:48
2024-11-16T21:48
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россия
алексей оверчук
саммит атэс в лиме
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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Россия приложила большие усилия, чтобы ее интересы были учтены при составлении декларации саммита АТЭС, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Финальная декларация, в целом, вы знаете, достаточно такой большой документ получился. И она удовлетворяет нас, как сторону декларации. Наши дипломаты и наше министерство экономики приложили очень большие усилия к тому, чтобы там наши интересы были учтены", - сказал Оверчук журналистам на брифинге по итогам саммита. Он рассказал, что председатель саммита дважды спрашивал, все ли согласны с текстом декларации. "Декларация принимается консенсусом. И я так скажу, что даже, по-моему, два раза председатель спрашивал, у нас есть консенсус? Да, консенсус есть", - подчеркнул Оверчук.
https://ria.ru/20241116/ates-1984184247.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, алексей оверчук, саммит атэс в лиме
В мире, Россия, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС в Лиме
Оверчук рассказал об усилиях России на саммите АТЭС
Оверчук: РФ приложила усилия, чтобы ее интересы учли в декларации саммита АТЭС
ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Россия приложила большие усилия, чтобы ее интересы были учтены при составлении декларации саммита АТЭС, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Финальная декларация, в целом, вы знаете, достаточно такой большой документ получился. И она удовлетворяет нас, как сторону декларации. Наши дипломаты и наше министерство экономики приложили очень большие усилия к тому, чтобы там наши интересы были учтены", - сказал Оверчук журналистам на брифинге по итогам саммита.
Он рассказал, что председатель саммита дважды спрашивал, все ли согласны с текстом декларации.
"Декларация принимается консенсусом. И я так скажу, что даже, по-моему, два раза председатель спрашивал, у нас есть консенсус? Да, консенсус есть", - подчеркнул Оверчук.