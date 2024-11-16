https://ria.ru/20241116/ates-1984192578.html

Оверчук рассказал об усилиях России на саммите АТЭС

Оверчук рассказал об усилиях России на саммите АТЭС - РИА Новости, 16.11.2024

Оверчук рассказал об усилиях России на саммите АТЭС

Россия приложила большие усилия, чтобы ее интересы были учтены при составлении декларации саммита АТЭС, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T21:48

2024-11-16T21:48

2024-11-16T21:48

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россия

алексей оверчук

саммит атэс в лиме

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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Россия приложила большие усилия, чтобы ее интересы были учтены при составлении декларации саммита АТЭС, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Финальная декларация, в целом, вы знаете, достаточно такой большой документ получился. И она удовлетворяет нас, как сторону декларации. Наши дипломаты и наше министерство экономики приложили очень большие усилия к тому, чтобы там наши интересы были учтены", - сказал Оверчук журналистам на брифинге по итогам саммита. Он рассказал, что председатель саммита дважды спрашивал, все ли согласны с текстом декларации. "Декларация принимается консенсусом. И я так скажу, что даже, по-моему, два раза председатель спрашивал, у нас есть консенсус? Да, консенсус есть", - подчеркнул Оверчук.

https://ria.ru/20241116/ates-1984184247.html

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в мире, россия, алексей оверчук, саммит атэс в лиме