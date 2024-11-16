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В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ - РИА Новости, 16.11.2024
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14:47 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/armeniya-1984153981.html
В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ
В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ - РИА Новости, 16.11.2024
В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ
Вопрос, будет ли Армения участвовать в саммите Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, нужно задавать армянской стороне, но пока Ереван... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:47
2024-11-16T14:47
армения
александр панкин
никол пашинян
одкб
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вопрос, будет ли Армения участвовать в саммите Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, нужно задавать армянской стороне, но пока Ереван дистанцируется от участия во всех форматах деятельности ОДКБ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. "Вопрос обращайте к армянской стороне. Но, судя по заявлениям армянской стороны, она дистанцируется на данном этапе от участия во всех, во всех абсолютно форматах деятельности ОДКБ разных уровней", - заявил журналистам Панкин, отвечая на вопрос, будут ли представители Армении участвовать в ближайших мероприятиях ОДКБ в Астане. Совместное заседание совета министров иностранных дел, министерств обороны и комитета секретарей советов безопасности (КССБ) стран-членов ОДКБ состоится 28 ноября в Астане, затем пройдет саммит. Сейчас страной-председателем в ОДКБ является Казахстан. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.
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армения, александр панкин, никол пашинян, одкб, в мире, россия
Армения, Александр Панкин, Никол Пашинян, ОДКБ, В мире, Россия
В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ

МИД: Армения дистанцируется от участия во всех форматах деятельности ОДКБ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вопрос, будет ли Армения участвовать в саммите Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, нужно задавать армянской стороне, но пока Ереван дистанцируется от участия во всех форматах деятельности ОДКБ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
"Вопрос обращайте к армянской стороне. Но, судя по заявлениям армянской стороны, она дистанцируется на данном этапе от участия во всех, во всех абсолютно форматах деятельности ОДКБ разных уровней", - заявил журналистам Панкин, отвечая на вопрос, будут ли представители Армении участвовать в ближайших мероприятиях ОДКБ в Астане.
Совместное заседание совета министров иностранных дел, министерств обороны и комитета секретарей советов безопасности (КССБ) стран-членов ОДКБ состоится 28 ноября в Астане, затем пройдет саммит. Сейчас страной-председателем в ОДКБ является Казахстан.
В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.
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АрменияАлександр ПанкинНикол ПашинянОДКБВ миреРоссия
 
 
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