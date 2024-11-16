https://ria.ru/20241116/armeniya-1984153981.html

В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ

В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ - РИА Новости, 16.11.2024

В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ

Вопрос, будет ли Армения участвовать в саммите Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, нужно задавать армянской стороне, но пока Ереван... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T14:47

2024-11-16T14:47

2024-11-16T14:47

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александр панкин

никол пашинян

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вопрос, будет ли Армения участвовать в саммите Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, нужно задавать армянской стороне, но пока Ереван дистанцируется от участия во всех форматах деятельности ОДКБ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. "Вопрос обращайте к армянской стороне. Но, судя по заявлениям армянской стороны, она дистанцируется на данном этапе от участия во всех, во всех абсолютно форматах деятельности ОДКБ разных уровней", - заявил журналистам Панкин, отвечая на вопрос, будут ли представители Армении участвовать в ближайших мероприятиях ОДКБ в Астане. Совместное заседание совета министров иностранных дел, министерств обороны и комитета секретарей советов безопасности (КССБ) стран-членов ОДКБ состоится 28 ноября в Астане, затем пройдет саммит. Сейчас страной-председателем в ОДКБ является Казахстан. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.

https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976305718.html

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армения, александр панкин, никол пашинян, одкб, в мире, россия