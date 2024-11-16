https://ria.ru/20241116/armeniya-1984153981.html
В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ
В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ - РИА Новости, 16.11.2024
В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ
Вопрос, будет ли Армения участвовать в саммите Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, нужно задавать армянской стороне, но пока Ереван... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:47
2024-11-16T14:47
2024-11-16T14:47
армения
александр панкин
никол пашинян
одкб
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_56e8f4c5ef35921144c6c5da25fc2326.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вопрос, будет ли Армения участвовать в саммите Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, нужно задавать армянской стороне, но пока Ереван дистанцируется от участия во всех форматах деятельности ОДКБ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. "Вопрос обращайте к армянской стороне. Но, судя по заявлениям армянской стороны, она дистанцируется на данном этапе от участия во всех, во всех абсолютно форматах деятельности ОДКБ разных уровней", - заявил журналистам Панкин, отвечая на вопрос, будут ли представители Армении участвовать в ближайших мероприятиях ОДКБ в Астане. Совместное заседание совета министров иностранных дел, министерств обороны и комитета секретарей советов безопасности (КССБ) стран-членов ОДКБ состоится 28 ноября в Астане, затем пройдет саммит. Сейчас страной-председателем в ОДКБ является Казахстан. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.
https://ria.ru/20241004/bortnikov-1976305718.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_d8b2ab26392e879f16b5f06c6d7ddbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, александр панкин, никол пашинян, одкб, в мире, россия
Армения, Александр Панкин, Никол Пашинян, ОДКБ, В мире, Россия
В МИД России ответили на вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ
МИД: Армения дистанцируется от участия во всех форматах деятельности ОДКБ