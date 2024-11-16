https://ria.ru/20241116/amerika-1984134651.html

FT предрекла трудности выдвиженцам Трампа при утверждении в сенате

FT предрекла трудности выдвиженцам Трампа при утверждении в сенате - РИА Новости, 16.11.2024

FT предрекла трудности выдвиженцам Трампа при утверждении в сенате

Роберт Кеннеди-младший и Мэтт Гетц столкнутся с трудностями при утверждении на новые должности даже в контролируемом республиканцами сенате США, сообщает газета РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T11:42

2024-11-16T11:42

2024-11-16T11:42

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший и Мэтт Гетц столкнутся с трудностями при утверждении на новые должности даже в контролируемом республиканцами сенате США, сообщает газета Financial Times. Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и предложил Мэтта Гетца на должность главы министерства юстиции и генпрокурора. "Такие противоречивые кандидатуры, как Мэтт Гетц и Роберт Кеннеди-младший, столкнутся с трудностями при утверждении даже в контролируемом республиканцами сенате", - говорится в материале издания. Газета полагает, что процесс их утверждения будет "изнурительным" и может привести к "серии зрелищ", несмотря на то, что, начиная с января, американский сенат будет под контролем республиканского большинства. По данным NBC News, комитет по этике палаты представителей США с 2021 года переодически проводил расследования в отношении Гетца, в частности сосредоточившись среди прочего на предполагаемых сексуальных домогательствах, употреблении запрещенных веществ и принятии ненадлежащих подарков. При этом отмечается, что результаты расследований могут не быть обнародованы, так как Гетц сложил свои полномочия в конгрессе в четверг. Тогда как комитет по этике обладает юрисдикцией только в отношении действующих членов палаты представителей. Телеканал NBC News также сообщал, что ряд сотрудников Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) в США готовы уволиться в случае, если Роберт Кеннеди-младший займет должность главы Минздрава.

https://ria.ru/20241116/ssha-1984035129.html

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Ольга Фомченкова

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