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FT предрекла трудности выдвиженцам Трампа при утверждении в сенате - РИА Новости, 16.11.2024
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11:42 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/amerika-1984134651.html
FT предрекла трудности выдвиженцам Трампа при утверждении в сенате
FT предрекла трудности выдвиженцам Трампа при утверждении в сенате - РИА Новости, 16.11.2024
FT предрекла трудности выдвиженцам Трампа при утверждении в сенате
Роберт Кеннеди-младший и Мэтт Гетц столкнутся с трудностями при утверждении на новые должности даже в контролируемом республиканцами сенате США, сообщает газета РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T11:42
2024-11-16T11:42
в мире
сша
дональд трамп
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мэтт гетц
роберт ф. кеннеди-младший
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший и Мэтт Гетц столкнутся с трудностями при утверждении на новые должности даже в контролируемом республиканцами сенате США, сообщает газета Financial Times. Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и предложил Мэтта Гетца на должность главы министерства юстиции и генпрокурора. "Такие противоречивые кандидатуры, как Мэтт Гетц и Роберт Кеннеди-младший, столкнутся с трудностями при утверждении даже в контролируемом республиканцами сенате", - говорится в материале издания. Газета полагает, что процесс их утверждения будет "изнурительным" и может привести к "серии зрелищ", несмотря на то, что, начиная с января, американский сенат будет под контролем республиканского большинства. По данным NBC News, комитет по этике палаты представителей США с 2021 года переодически проводил расследования в отношении Гетца, в частности сосредоточившись среди прочего на предполагаемых сексуальных домогательствах, употреблении запрещенных веществ и принятии ненадлежащих подарков. При этом отмечается, что результаты расследований могут не быть обнародованы, так как Гетц сложил свои полномочия в конгрессе в четверг. Тогда как комитет по этике обладает юрисдикцией только в отношении действующих членов палаты представителей. Телеканал NBC News также сообщал, что ряд сотрудников Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) в США готовы уволиться в случае, если Роберт Кеннеди-младший займет должность главы Минздрава.
https://ria.ru/20241116/ssha-1984035129.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, мэтт гетц, роберт ф. кеннеди-младший
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Мэтт Гетц, Роберт Ф. Кеннеди-младший
FT предрекла трудности выдвиженцам Трампа при утверждении в сенате

FT: Кеннеди-младший и Гетц столкнутся с трудностями при утверждении в сенате США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший и Мэтт Гетц столкнутся с трудностями при утверждении на новые должности даже в контролируемом республиканцами сенате США, сообщает газета Financial Times.
Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и предложил Мэтта Гетца на должность главы министерства юстиции и генпрокурора.
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"Такие противоречивые кандидатуры, как Мэтт Гетц и Роберт Кеннеди-младший, столкнутся с трудностями при утверждении даже в контролируемом республиканцами сенате", - говорится в материале издания.
Газета полагает, что процесс их утверждения будет "изнурительным" и может привести к "серии зрелищ", несмотря на то, что, начиная с января, американский сенат будет под контролем республиканского большинства.
По данным NBC News, комитет по этике палаты представителей США с 2021 года переодически проводил расследования в отношении Гетца, в частности сосредоточившись среди прочего на предполагаемых сексуальных домогательствах, употреблении запрещенных веществ и принятии ненадлежащих подарков. При этом отмечается, что результаты расследований могут не быть обнародованы, так как Гетц сложил свои полномочия в конгрессе в четверг. Тогда как комитет по этике обладает юрисдикцией только в отношении действующих членов палаты представителей.
Телеканал NBC News также сообщал, что ряд сотрудников Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) в США готовы уволиться в случае, если Роберт Кеннеди-младший займет должность главы Минздрава.
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