https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984149886.html

Абхазский депутат призвал протестующих вернуться в конституционное поле

Абхазский депутат призвал протестующих вернуться в конституционное поле - РИА Новости, 16.11.2024

Абхазский депутат призвал протестующих вернуться в конституционное поле

Депутат парламента Абхазии Леонид Лакербая призвал протестующих вернуться "в конституционное поле". РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T14:06

2024-11-16T14:06

2024-11-16T14:07

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ТАМЫШ (Абхазия), 16 ноя - РИА Новости. Депутат парламента Абхазии Леонид Лакербая призвал протестующих вернуться "в конституционное поле". "То, что произошло, - это вызов абхазскому государству, а не выяснение, кто за соглашение или против. Мы обязаны вернуться в конституционное поле", - сказал депутат на встрече со сторонниками президента Абхазии Аслана Бжании в селе Тамыш. В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, леонид лакербая, протесты в абхазии — 2024