https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984079672.html
В Крыму высказались о новом плане Зеленского
В Крыму высказались о новом плане Зеленского - РИА Новости, 15.11.2024
В Крыму высказались о новом плане Зеленского
Председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии Юрий Гемпель назвал трескотней заявление Владимира Зеленского о... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:01
2024-11-15T21:01
2024-11-15T21:01
в мире
украина
владимир зеленский
юрий гемпель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии Юрий Гемпель назвал трескотней заявление Владимира Зеленского о подготовке нового "плана" для Украины. Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний план, состоящий из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине, и назвал его "планом стойкости". Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов - культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. "Планы Зеленского из области воздушных замков. Ему нужно спуститься на землю и посмотреть на реальное положение Украины. Его заявления - очередная пустая трескотня", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, Зеленский является нелегитимным президентом и узурпатором, поэтому не имеет права выступать от имени Украины.
https://ria.ru/20241115/gosduma-1984015455.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1636d19fa7876d93c4acb8a9ab2fe4ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, юрий гемпель
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Юрий Гемпель
В Крыму высказались о новом плане Зеленского
В Крымском общественном центре назвали новый "план" Зеленского трескотней