https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984079672.html

В Крыму высказались о новом плане Зеленского

В Крыму высказались о новом плане Зеленского - РИА Новости, 15.11.2024

В Крыму высказались о новом плане Зеленского

Председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии Юрий Гемпель назвал трескотней заявление Владимира Зеленского о... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T21:01

2024-11-15T21:01

2024-11-15T21:01

в мире

украина

владимир зеленский

юрий гемпель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии Юрий Гемпель назвал трескотней заявление Владимира Зеленского о подготовке нового "плана" для Украины. Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний план, состоящий из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине, и назвал его "планом стойкости". Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов - культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. "Планы Зеленского из области воздушных замков. Ему нужно спуститься на землю и посмотреть на реальное положение Украины. Его заявления - очередная пустая трескотня", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, Зеленский является нелегитимным президентом и узурпатором, поэтому не имеет права выступать от имени Украины.

https://ria.ru/20241115/gosduma-1984015455.html

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в мире, украина, владимир зеленский, юрий гемпель