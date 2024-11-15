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В Крыму высказались о новом плане Зеленского - РИА Новости, 15.11.2024
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21:01 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984079672.html
В Крыму высказались о новом плане Зеленского
В Крыму высказались о новом плане Зеленского - РИА Новости, 15.11.2024
В Крыму высказались о новом плане Зеленского
Председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии Юрий Гемпель назвал трескотней заявление Владимира Зеленского о... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:01
2024-11-15T21:01
в мире
украина
владимир зеленский
юрий гемпель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии Юрий Гемпель назвал трескотней заявление Владимира Зеленского о подготовке нового "плана" для Украины. Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний план, состоящий из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине, и назвал его "планом стойкости". Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов - культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. "Планы Зеленского из области воздушных замков. Ему нужно спуститься на землю и посмотреть на реальное положение Украины. Его заявления - очередная пустая трескотня", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, Зеленский является нелегитимным президентом и узурпатором, поэтому не имеет права выступать от имени Украины.
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в мире, украина, владимир зеленский, юрий гемпель
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Юрий Гемпель
В Крыму высказались о новом плане Зеленского

В Крымском общественном центре назвали новый "план" Зеленского трескотней

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии Юрий Гемпель назвал трескотней заявление Владимира Зеленского о подготовке нового "плана" для Украины.
Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний план, состоящий из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине, и назвал его "планом стойкости". Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов - культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия.
"Планы Зеленского из области воздушных замков. Ему нужно спуститься на землю и посмотреть на реальное положение Украины. Его заявления - очередная пустая трескотня", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, Зеленский является нелегитимным президентом и узурпатором, поэтому не имеет права выступать от имени Украины.
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