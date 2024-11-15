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"Дни сочтены". В США заговорили о радикальных переменах на Украине
"Дни сочтены". В США заговорили о радикальных переменах на Украине - РИА Новости, 15.11.2024
"Дни сочтены". В США заговорили о радикальных переменах на Украине
Владимир Зеленский из-за потери поддержки уйдет с поста президента в тот момент, когда США возглавит избранный президент Дональд Трамп, заявил бывший... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:53
2024-11-15T18:53
2024-11-15T18:53
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский из-за потери поддержки уйдет с поста президента в тот момент, когда США возглавит избранный президент Дональд Трамп, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я думаю, что дни Зеленского сочтены, потому что он потерял свой блеск, никто не собирается давать деньги, с ним покончено", — отметил он.По словам эксперта, основную поддержку глава киевского режима получал от администрации Джо Байдена, а Европа даже не способна финансировать Украину в таком объеме."Как только они уйдут, Зеленский тоже уйдет", — резюмировал Шаффер.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984038157.html
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"Дни сочтены". В США заговорили о радикальных переменах на Украине
Шаффер: с администрацией Байдена уйдет и Зеленский с поста президента