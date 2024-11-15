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"Дни сочтены". В США заговорили о радикальных переменах на Украине - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984058187.html
"Дни сочтены". В США заговорили о радикальных переменах на Украине
"Дни сочтены". В США заговорили о радикальных переменах на Украине - РИА Новости, 15.11.2024
"Дни сочтены". В США заговорили о радикальных переменах на Украине
Владимир Зеленский из-за потери поддержки уйдет с поста президента в тот момент, когда США возглавит избранный президент Дональд Трамп, заявил бывший... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:53
2024-11-15T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский из-за потери поддержки уйдет с поста президента в тот момент, когда США возглавит избранный президент Дональд Трамп, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я думаю, что дни Зеленского сочтены, потому что он потерял свой блеск, никто не собирается давать деньги, с ним покончено", — отметил он.По словам эксперта, основную поддержку глава киевского режима получал от администрации Джо Байдена, а Европа даже не способна финансировать Украину в таком объеме."Как только они уйдут, Зеленский тоже уйдет", — резюмировал Шаффер.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984038157.html
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в мире, украина, сша, европа, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024
"Дни сочтены". В США заговорили о радикальных переменах на Украине

Шаффер: с администрацией Байдена уйдет и Зеленский с поста президента

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский из-за потери поддержки уйдет с поста президента в тот момент, когда США возглавит избранный президент Дональд Трамп, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Я думаю, что дни Зеленского сочтены, потому что он потерял свой блеск, никто не собирается давать деньги, с ним покончено", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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По словам эксперта, основную поддержку глава киевского режима получал от администрации Джо Байдена, а Европа даже не способна финансировать Украину в таком объеме.
"Как только они уйдут, Зеленский тоже уйдет", — резюмировал Шаффер.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаДжо БайденДональд ТрампВладимир ЗеленскийВыборы президента США — 2024
 
 
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