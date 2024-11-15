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Зеленский раскрыл, что готовит украинцам - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 15.11.2024 (обновлено: 09:12 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983879810.html
Зеленский раскрыл, что готовит украинцам
Зеленский раскрыл, что готовит украинцам - РИА Новости, 15.11.2024
Зеленский раскрыл, что готовит украинцам
Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый план для Украины."Всего десять пунктов, которые будут... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:52
2024-11-15T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый план для Украины."Всего десять пунктов, которые будут представлены на следующей неделе", — сказал он. Зеленский утверждает, что одним из пунктов будут "культурный суверенитет" и "безопасное пространство" для каждого человека. Также присутствуют положения об энергетике и вооружении. В октябре он представил "план победы", всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украиныв НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По словам Зеленского, реализация плана зависит от западных партнеров.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
https://ria.ru/20241114/germaniya-1983317638.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский раскрыл, что готовит украинцам

Зеленский анонсировал внутренний "план стойкости" из десяти пунктов

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый план для Украины.

"Всего десять пунктов, которые будут представлены на следующей неделе", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украина решилась на беспрецедентный шаг
08:00
Зеленский утверждает, что одним из пунктов будут "культурный суверенитет" и "безопасное пространство" для каждого человека. Также присутствуют положения об энергетике и вооружении.

В октябре он представил "план победы", всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украиныв НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По словам Зеленского, реализация плана зависит от западных партнеров.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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