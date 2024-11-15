https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983879810.html

Зеленский раскрыл, что готовит украинцам

Зеленский раскрыл, что готовит украинцам - РИА Новости, 15.11.2024

Зеленский раскрыл, что готовит украинцам

Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый план для Украины."Всего десять пунктов, которые будут... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:52

2024-11-15T08:52

2024-11-15T09:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый план для Украины."Всего десять пунктов, которые будут представлены на следующей неделе", — сказал он. Зеленский утверждает, что одним из пунктов будут "культурный суверенитет" и "безопасное пространство" для каждого человека. Также присутствуют положения об энергетике и вооружении. В октябре он представил "план победы", всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украиныв НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По словам Зеленского, реализация плана зависит от западных партнеров.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20241114/germaniya-1983317638.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, нато