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Роскомнадзор заявил об отсутствии изменений в качестве работы YouTube - РИА Новости, 15.11.2024
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14:39 15.11.2024 (обновлено: 15:03 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/youtube-1983981032.html
Роскомнадзор заявил об отсутствии изменений в качестве работы YouTube
Роскомнадзор заявил об отсутствии изменений в качестве работы YouTube - РИА Новости, 15.11.2024
Роскомнадзор заявил об отсутствии изменений в качестве работы YouTube
Изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается, говорится в сообщении Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:39
2024-11-15T15:03
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается, говорится в сообщении Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.В четверг президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым, во время которой была затронута тема замедления работы YouTube. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что глава государства обещал посмотреть на эту проблему. Со своей стороны Песков добавил, что трудности в работе YouTube связаны с тем, что компания не хочет выполнять законы России."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается", - сказано в сообщении.В пресс-службе "Ростелекома" РИА Новости в свою очередь прокомментировали, что деградация качества трансляции в сервисе обусловлена тем, что Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента (Google Global Cache)."Со стороны "Ростелекома" нет и не было технических ограничений YouTube. ...Как и другие интернет-провайдеры, мы также фиксируем нестабильную работу этого сервиса, но это происходит по независящим от компании причинам", - добавил оператор.
https://ria.ru/20241115/youtube--1983938133.html
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россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Россия, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Роскомнадзор заявил об отсутствии изменений в качестве работы YouTube

Роскомнадзор: изменений в качестве работы YouTube в России не наблюдается

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается, говорится в сообщении Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.
В четверг президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым, во время которой была затронута тема замедления работы YouTube. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что глава государства обещал посмотреть на эту проблему. Со своей стороны Песков добавил, что трудности в работе YouTube связаны с тем, что компания не хочет выполнять законы России.
«
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается", - сказано в сообщении.
В пресс-службе "Ростелекома" РИА Новости в свою очередь прокомментировали, что деградация качества трансляции в сервисе обусловлена тем, что Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента (Google Global Cache).
"Со стороны "Ростелекома" нет и не было технических ограничений YouTube. ...Как и другие интернет-провайдеры, мы также фиксируем нестабильную работу этого сервиса, но это происходит по независящим от компании причинам", - добавил оператор.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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РоссияYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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