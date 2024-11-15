https://ria.ru/20241115/youtube-1983925563.html

Путин обсудил с Шахназаровым работу YouTube в России

Путин обсудил с Шахназаровым работу YouTube в России - РИА Новости, 15.11.2024

Путин обсудил с Шахназаровым работу YouTube в России

Тема работы YouTube в России затрагивалась в ходе беседы президента России Владимира Путина и гендиректора "Мосфильма" Карена Шахназарова, заявил... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:29

2024-11-15T12:29

2024-11-15T12:38

россия

youtube

технологии

владимир путин

карен шахназаров

дмитрий песков

мосфильм

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тема работы YouTube в России затрагивалась в ходе беседы президента России Владимира Путина и гендиректора "Мосфильма" Карена Шахназарова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Путин провел встречу с Шахназаровым в Кремле 13 ноября. Во время встречи президент России пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в РФ."YouTube не включают, выключают, он то замедляется, то не замедляется. Значит с точки зрения техники и технологии этого замедления и не замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор. Они должны предоставить информацию. Действительно, да, затрагивалась эта тема и, действительно, президент сказал, что он посмотрит на эту проблему, хотя там есть и часть этой проблемы, связанной исключительно с позицией хозяина этого сервиса", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241115/youtube-1983859968.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, youtube, технологии, владимир путин, карен шахназаров, дмитрий песков, мосфильм, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)