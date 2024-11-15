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Путин обсудил с Шахназаровым работу YouTube в России - РИА Новости, 15.11.2024
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12:29 15.11.2024 (обновлено: 12:38 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/youtube-1983925563.html
Путин обсудил с Шахназаровым работу YouTube в России
Путин обсудил с Шахназаровым работу YouTube в России - РИА Новости, 15.11.2024
Путин обсудил с Шахназаровым работу YouTube в России
Тема работы YouTube в России затрагивалась в ходе беседы президента России Владимира Путина и гендиректора "Мосфильма" Карена Шахназарова, заявил... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:29
2024-11-15T12:38
россия
youtube
технологии
владимир путин
карен шахназаров
дмитрий песков
мосфильм
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тема работы YouTube в России затрагивалась в ходе беседы президента России Владимира Путина и гендиректора "Мосфильма" Карена Шахназарова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Путин провел встречу с Шахназаровым в Кремле 13 ноября. Во время встречи президент России пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в РФ."YouTube не включают, выключают, он то замедляется, то не замедляется. Значит с точки зрения техники и технологии этого замедления и не замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор. Они должны предоставить информацию. Действительно, да, затрагивалась эта тема и, действительно, президент сказал, что он посмотрит на эту проблему, хотя там есть и часть этой проблемы, связанной исключительно с позицией хозяина этого сервиса", - сказал Песков.
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россия, youtube, технологии, владимир путин, карен шахназаров, дмитрий песков, мосфильм, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, YouTube, Технологии, Владимир Путин, Карен Шахназаров, Дмитрий Песков, Мосфильм, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Путин обсудил с Шахназаровым работу YouTube в России

Песков: тема работы YouTube затрагивалась в ходе беседы Путина и Шахназарова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор киноконцерна Мосфильм, режиссер Карен Шахназаров во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров во время встречи
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тема работы YouTube в России затрагивалась в ходе беседы президента России Владимира Путина и гендиректора "Мосфильма" Карена Шахназарова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин провел встречу с Шахназаровым в Кремле 13 ноября. Во время встречи президент России пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в РФ.
"YouTube не включают, выключают, он то замедляется, то не замедляется. Значит с точки зрения техники и технологии этого замедления и не замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор. Они должны предоставить информацию. Действительно, да, затрагивалась эта тема и, действительно, президент сказал, что он посмотрит на эту проблему, хотя там есть и часть этой проблемы, связанной исключительно с позицией хозяина этого сервиса", - сказал Песков.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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РоссияYouTubeТехнологииВладимир ПутинКарен ШахназаровДмитрий ПесковМосфильмФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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