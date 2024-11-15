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В работе YouTube в России заметили перемены - РИА Новости, 15.11.2024
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00:31 15.11.2024 (обновлено: 09:03 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/youtube-1983859968.html
В работе YouTube в России заметили перемены
В работе YouTube в России заметили перемены - РИА Новости, 15.11.2024
В работе YouTube в России заметили перемены
Видеохостинг YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой сети, свидетельствуют данные сервиса Globalcheck. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T00:31
2024-11-15T09:03
общество
технологии
россия
карен шахназаров
владимир путин
александр хинштейн
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Видеохостинг YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой сети, свидетельствуют данные сервиса Globalcheck.Согласно данным платформы, YouTube работает без ограничений при использовании мобильного интернета у всех операторов сотовой связи. Тем не менее, многие пользователи сообщают, что доступ к видеохостингу по-прежнему ограничен при попытках входа через WiFi-соединение.Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом. Видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет об отсутствии соединения. Как заявил в июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, скорость загрузки может упасть на 70 процентов. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.В августе Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что основания для принятия мер в отношении YouTube — "неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства".В октябре Хинштейн заявил агентству, что "блокировки YouTube в России не происходит".
https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652855.html
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общество, технологии, россия, карен шахназаров, владимир путин, александр хинштейн, youtube
Общество, Технологии, Россия, Карен Шахназаров, Владимир Путин, Александр Хинштейн, YouTube
В работе YouTube в России заметили перемены

Globalcheck: YouTube возобновил работу в России без ограничений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Видеохостинг YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой сети, свидетельствуют данные сервиса Globalcheck.
Согласно данным платформы, YouTube работает без ограничений при использовании мобильного интернета у всех операторов сотовой связи. Тем не менее, многие пользователи сообщают, что доступ к видеохостингу по-прежнему ограничен при попытках входа через WiFi-соединение.
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Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом. Видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет об отсутствии соединения. Как заявил в июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, скорость загрузки может упасть на 70 процентов. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
В августе Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что основания для принятия мер в отношении YouTube — "неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства".
В октябре Хинштейн заявил агентству, что "блокировки YouTube в России не происходит".
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