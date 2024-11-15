https://ria.ru/20241115/youtube--1983938133.html
В Кремле объяснили, в чем проблема работы YouTube в России
В Кремле объяснили, в чем проблема работы YouTube в России - РИА Новости, 15.11.2024
В Кремле объяснили, в чем проблема работы YouTube в России
Проблема работы YouTube в РФ связана с тем, что компания не хочет выполнять законы России, хотя обязана это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:55
2024-11-15T12:55
2024-11-15T12:55
россия
дмитрий песков
владимир путин
карен шахназаров
youtube
мосфильм
технологии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Проблема работы YouTube в РФ связана с тем, что компания не хочет выполнять законы России, хотя обязана это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым, во время которой пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в РФ. "Вы знаете позицию хозяина этого сервиса. Она направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы Российской Федерации, не выполняя законы, компания не меняет и не обновляется соответствующие оборудование. Во многом есть такие проблемы. Опять же они связаны с тем, что компания не хочет выполнять законы Российской Федерации, хотя обязана это делать. Ну с другими аспектами президент, действительно, сказал, что посмотрит", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, карен шахназаров, youtube, мосфильм, технологии
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Карен Шахназаров, YouTube, Мосфильм, Технологии
В Кремле объяснили, в чем проблема работы YouTube в России
Песков: YouTube не хочет выполнять российские законы, хотя обязан это делать