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В Кремле объяснили, в чем проблема работы YouTube в России - РИА Новости, 15.11.2024
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12:55 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/youtube--1983938133.html
В Кремле объяснили, в чем проблема работы YouTube в России
В Кремле объяснили, в чем проблема работы YouTube в России - РИА Новости, 15.11.2024
В Кремле объяснили, в чем проблема работы YouTube в России
Проблема работы YouTube в РФ связана с тем, что компания не хочет выполнять законы России, хотя обязана это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:55
2024-11-15T12:55
россия
дмитрий песков
владимир путин
карен шахназаров
youtube
мосфильм
технологии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Проблема работы YouTube в РФ связана с тем, что компания не хочет выполнять законы России, хотя обязана это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым, во время которой пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в РФ. "Вы знаете позицию хозяина этого сервиса. Она направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы Российской Федерации, не выполняя законы, компания не меняет и не обновляется соответствующие оборудование. Во многом есть такие проблемы. Опять же они связаны с тем, что компания не хочет выполнять законы Российской Федерации, хотя обязана это делать. Ну с другими аспектами президент, действительно, сказал, что посмотрит", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, карен шахназаров, youtube, мосфильм, технологии
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Карен Шахназаров, YouTube, Мосфильм, Технологии
В Кремле объяснили, в чем проблема работы YouTube в России

Песков: YouTube не хочет выполнять российские законы, хотя обязан это делать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Проблема работы YouTube в РФ связана с тем, что компания не хочет выполнять законы России, хотя обязана это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым, во время которой пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в РФ.
"Вы знаете позицию хозяина этого сервиса. Она направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы Российской Федерации, не выполняя законы, компания не меняет и не обновляется соответствующие оборудование. Во многом есть такие проблемы. Опять же они связаны с тем, что компания не хочет выполнять законы Российской Федерации, хотя обязана это делать. Ну с другими аспектами президент, действительно, сказал, что посмотрит", - сказал Песков.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинКарен ШахназаровYouTubeМосфильмТехнологии
 
 
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