Рейтинг@Mail.ru
Курские власти предостерегли жителей от мошенников, предлагающих выплату - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/vyplata-1984064067.html
Курские власти предостерегли жителей от мошенников, предлагающих выплату
Курские власти предостерегли жителей от мошенников, предлагающих выплату - РИА Новости, 15.11.2024
Курские власти предостерегли жителей от мошенников, предлагающих выплату
Власти Курской области предостерегли жителей от звонков мошенников, которые предлагают получить якобы дополнительную выплату, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:23
2024-11-15T19:23
курская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153020/98/1530209848_0:42:1500:886_1920x0_80_0_0_5cf3755be67c54fa08b88e66eb6e0596.jpg
КУРСК, 15 ноя - РИА Новости. Власти Курской области предостерегли жителей от звонков мошенников, которые предлагают получить якобы дополнительную выплату, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. "В настоящее время посредством бота осуществляется обзвон жителей Курской области. Сообщается, что губернатором региона якобы согласована дополнительная выплата, получить которую можно во время массового мероприятия в предстоящее воскресенье", - говорится в сообщении. Власти просят граждан не поддаваться на провокации. "Данная информация не соответствует действительности", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241109/moshennik-1982792065.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153020/98/1530209848_133:0:1368:926_1920x0_80_0_0_ff8dcf0b8396f63153e8322b04e69d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, общество
Курская область, Общество
Курские власти предостерегли жителей от мошенников, предлагающих выплату

Курские власти предостерегли жителей от мошенников, предлагающих допвыплату

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 15 ноя - РИА Новости. Власти Курской области предостерегли жителей от звонков мошенников, которые предлагают получить якобы дополнительную выплату, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
"В настоящее время посредством бота осуществляется обзвон жителей Курской области. Сообщается, что губернатором региона якобы согласована дополнительная выплата, получить которую можно во время массового мероприятия в предстоящее воскресенье", - говорится в сообщении.
Власти просят граждан не поддаваться на провокации. "Данная информация не соответствует действительности", - добавляется в сообщении.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями
9 ноября, 07:42
 
Курская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала