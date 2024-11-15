https://ria.ru/20241115/vyplata-1984064067.html

Курские власти предостерегли жителей от мошенников, предлагающих выплату

Курские власти предостерегли жителей от мошенников, предлагающих выплату - РИА Новости, 15.11.2024

Курские власти предостерегли жителей от мошенников, предлагающих выплату

Власти Курской области предостерегли жителей от звонков мошенников, которые предлагают получить якобы дополнительную выплату, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:23

2024-11-15T19:23

2024-11-15T19:23

курская область

общество

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КУРСК, 15 ноя - РИА Новости. Власти Курской области предостерегли жителей от звонков мошенников, которые предлагают получить якобы дополнительную выплату, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. "В настоящее время посредством бота осуществляется обзвон жителей Курской области. Сообщается, что губернатором региона якобы согласована дополнительная выплата, получить которую можно во время массового мероприятия в предстоящее воскресенье", - говорится в сообщении. Власти просят граждан не поддаваться на провокации. "Данная информация не соответствует действительности", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241109/moshennik-1982792065.html

курская область

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курская область, общество