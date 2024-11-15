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ВТБ повысил ставки по вкладам - РИА Новости, 15.11.2024
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08:55 15.11.2024 (обновлено: 09:16 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/vtb-1983880202.html
ВТБ повысил ставки по вкладам
ВТБ повысил ставки по вкладам - РИА Новости, 15.11.2024
ВТБ повысил ставки по вкладам
ВТБ с 15 ноября повышает ставки по депозитам, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:55
2024-11-15T09:16
экономика
россия
втб (банк)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ВТБ с 15 ноября повышает ставки по депозитам, сообщила пресс-служба банка.&quot;Самая высокая ставка установлена по депозитам на год – до 24 процентов годовых, повышение составило сразу 2,5 процентного пункта&quot;, — говорится в релизе.Как уточнили в ВТБ, максимальную ставку смогут использовать новые клиенты, а также нынешние пользователи, если разместят "новые для банка средства на депозите".Кроме того, участникам программы долгосрочных сбережений (ПДС) теперь доступна ставка в 30 процентов на три месяца по вкладу "Двойная выгода". Его условия весьма жесткие – согласно данным на сайте ВТБ, его можно открыть в течение двух недель после оформления договора ПДС, а сумма вклада не может превышать сумму первого взноса в программу. Банк спрогнозировал, что по итогам года портфель его розничных пассивов во всех валютах вырастет в 1,5 раза, до 10,3 триллиона рублей, из них только в рублях – 9,6 триллиона, об этом в середине октября сообщал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
https://ria.ru/20241109/vklady-1982446789.html
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экономика, россия, втб (банк)
Экономика, Россия, ВТБ (банк)
ВТБ повысил ставки по вкладам

ВТБ повысил максимальную ставку по вкладу до 24 процентов годовых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ВТБ с 15 ноября повышает ставки по депозитам, сообщила пресс-служба банка.
«

"Самая высокая ставка установлена по депозитам на год – до 24 процентов годовых, повышение составило сразу 2,5 процентного пункта", — говорится в релизе.

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Как уточнили в ВТБ, максимальную ставку смогут использовать новые клиенты, а также нынешние пользователи, если разместят "новые для банка средства на депозите".
Кроме того, участникам программы долгосрочных сбережений (ПДС) теперь доступна ставка в 30 процентов на три месяца по вкладу "Двойная выгода". Его условия весьма жесткие – согласно данным на сайте ВТБ, его можно открыть в течение двух недель после оформления договора ПДС, а сумма вклада не может превышать сумму первого взноса в программу.
Банк спрогнозировал, что по итогам года портфель его розничных пассивов во всех валютах вырастет в 1,5 раза, до 10,3 триллиона рублей, из них только в рублях – 9,6 триллиона, об этом в середине октября сообщал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
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