Несущие большие потери ВСУ ругают Евросоюз за пустые обещания, пишут СМИ
Point: несущие большие потери ВСУ ругают Евросоюз за пустые обещания
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские военные ругают власти Евросоюза за пустые обещания, даваемые блоком на фоне больших потерь в рядах ВСУ, сообщает французская газета Point.
"Европейские политики дают нам пустые обещания, но здесь мы умираем каждый день", - заявил газете командир одного из подразделений ВСУ по имени Леонид.
Командир подразделения беспилотников украинских войск с позывным "Лысый" рассказал изданию, что FPV-дроны и управляемые бомбы российской армии приводят к большим потерям в украинских войсках, при этом отмечая, что ВСУ не способны противостоять авиации РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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