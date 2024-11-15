https://ria.ru/20241115/videoigry-1983862037.html
В Госдуме разрабатывают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр
В Госдуме разрабатывают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр - РИА Новости, 15.11.2024
В Госдуме разрабатывают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр
В Госдуме разрабатывается проект о прокатных удостоверениях для видеоигр по аналогии с фильмами, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T01:21
2024-11-15T01:21
2024-11-15T01:21
яна лантратова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Госдуме разрабатывается проект о прокатных удостоверениях для видеоигр по аналогии с фильмами, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). "Подготовила законопроект о прокатных удостоверениях для видеоигр по аналогии с фильмами - регулирование выхода на рынок как российских видеоигр, так и западных", - сообщила Лантратова. Она отметила, что в настоящее время дети сталкиваются с серьезной угрозой – их втягивают в опасную и противоправную деятельность через интернет и видеоигры, и это уже не просто развлечения, а мощное оружие для манипуляций, ведь дети попадают под влияние контента, который продвигает насилие, агрессию и совершение преступлений. "Особенно беспокоят некоторые видеоигры, которые искажают восприятие мира у детей. В них Россия часто изображается как враг, а насилие становится нормой. Погружаясь в такое игровое пространство, дети могут перенимать определенную точку зрения, становиться терпимее к жестокости или воспринимать свою страну в негативном ключе", - рассказала парламентарий. Кроме того, по ее словам, в игровом пространстве есть огромный внутренний рынок, который сегодня никак не регулируется, и в 2020 году он оценивался в 159,3 миллиарда долларов. Государство, как считает собеседница агентства, никак не может его контролировать, хотя именно видеоигры стали основным инструментом пропаганды. "Мы не говорим о полном запрете игр. Но нам нужны четкие правила. Важно регулировать контент, который видят наши дети, как это уже делается с фильмами. Особенное внимание нужно уделить созданию и поддержке отечественных игр, которые будут нести правильные ценности и помогать детям развиваться", - заключила Лантратова.
https://ria.ru/20240919/kinopoisk-1973732892.html
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яна лантратова, россия, госдума рф
Яна Лантратова, Россия, Госдума РФ
В Госдуме разрабатывают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр
Депутат Лантратова: в ГД создают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Госдуме разрабатывается проект о прокатных удостоверениях для видеоигр по аналогии с фильмами, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
"Подготовила законопроект о прокатных удостоверениях для видеоигр по аналогии с фильмами - регулирование выхода на рынок как российских видеоигр, так и западных", - сообщила Лантратова.
Она отметила, что в настоящее время дети сталкиваются с серьезной угрозой – их втягивают в опасную и противоправную деятельность через интернет и видеоигры, и это уже не просто развлечения, а мощное оружие для манипуляций, ведь дети попадают под влияние контента, который продвигает насилие, агрессию и совершение преступлений.
"Особенно беспокоят некоторые видеоигры, которые искажают восприятие мира у детей. В них Россия
часто изображается как враг, а насилие становится нормой. Погружаясь в такое игровое пространство, дети могут перенимать определенную точку зрения, становиться терпимее к жестокости или воспринимать свою страну в негативном ключе", - рассказала парламентарий.
Кроме того, по ее словам, в игровом пространстве есть огромный внутренний рынок, который сегодня никак не регулируется, и в 2020 году он оценивался в 159,3 миллиарда долларов. Государство, как считает собеседница агентства, никак не может его контролировать, хотя именно видеоигры стали основным инструментом пропаганды.
"Мы не говорим о полном запрете игр. Но нам нужны четкие правила. Важно регулировать контент, который видят наши дети, как это уже делается с фильмами. Особенное внимание нужно уделить созданию и поддержке отечественных игр, которые будут нести правильные ценности и помогать детям развиваться", - заключила Лантратова.