Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме разрабатывают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/videoigry-1983862037.html
В Госдуме разрабатывают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр
В Госдуме разрабатывают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр - РИА Новости, 15.11.2024
В Госдуме разрабатывают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр
В Госдуме разрабатывается проект о прокатных удостоверениях для видеоигр по аналогии с фильмами, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T01:21
2024-11-15T01:21
яна лантратова
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Госдуме разрабатывается проект о прокатных удостоверениях для видеоигр по аналогии с фильмами, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). "Подготовила законопроект о прокатных удостоверениях для видеоигр по аналогии с фильмами - регулирование выхода на рынок как российских видеоигр, так и западных", - сообщила Лантратова. Она отметила, что в настоящее время дети сталкиваются с серьезной угрозой – их втягивают в опасную и противоправную деятельность через интернет и видеоигры, и это уже не просто развлечения, а мощное оружие для манипуляций, ведь дети попадают под влияние контента, который продвигает насилие, агрессию и совершение преступлений. "Особенно беспокоят некоторые видеоигры, которые искажают восприятие мира у детей. В них Россия часто изображается как враг, а насилие становится нормой. Погружаясь в такое игровое пространство, дети могут перенимать определенную точку зрения, становиться терпимее к жестокости или воспринимать свою страну в негативном ключе", - рассказала парламентарий. Кроме того, по ее словам, в игровом пространстве есть огромный внутренний рынок, который сегодня никак не регулируется, и в 2020 году он оценивался в 159,3 миллиарда долларов. Государство, как считает собеседница агентства, никак не может его контролировать, хотя именно видеоигры стали основным инструментом пропаганды. "Мы не говорим о полном запрете игр. Но нам нужны четкие правила. Важно регулировать контент, который видят наши дети, как это уже делается с фильмами. Особенное внимание нужно уделить созданию и поддержке отечественных игр, которые будут нести правильные ценности и помогать детям развиваться", - заключила Лантратова.
https://ria.ru/20240919/kinopoisk-1973732892.html
https://ria.ru/20241113/videoigry-1983595249.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
яна лантратова, россия, госдума рф
Яна Лантратова, Россия, Госдума РФ
В Госдуме разрабатывают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр

Депутат Лантратова: в ГД создают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Госдуме разрабатывается проект о прокатных удостоверениях для видеоигр по аналогии с фильмами, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
"Подготовила законопроект о прокатных удостоверениях для видеоигр по аналогии с фильмами - регулирование выхода на рынок как российских видеоигр, так и западных", - сообщила Лантратова.
Экран смартфона с изображением сайта интернет-сервиса о кино Кинопоиск - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
"Кинопоиск" планирует зайти на рынок видеоигр
19 сентября, 23:17
Она отметила, что в настоящее время дети сталкиваются с серьезной угрозой – их втягивают в опасную и противоправную деятельность через интернет и видеоигры, и это уже не просто развлечения, а мощное оружие для манипуляций, ведь дети попадают под влияние контента, который продвигает насилие, агрессию и совершение преступлений.
"Особенно беспокоят некоторые видеоигры, которые искажают восприятие мира у детей. В них Россия часто изображается как враг, а насилие становится нормой. Погружаясь в такое игровое пространство, дети могут перенимать определенную точку зрения, становиться терпимее к жестокости или воспринимать свою страну в негативном ключе", - рассказала парламентарий.
Кроме того, по ее словам, в игровом пространстве есть огромный внутренний рынок, который сегодня никак не регулируется, и в 2020 году он оценивался в 159,3 миллиарда долларов. Государство, как считает собеседница агентства, никак не может его контролировать, хотя именно видеоигры стали основным инструментом пропаганды.
"Мы не говорим о полном запрете игр. Но нам нужны четкие правила. Важно регулировать контент, который видят наши дети, как это уже делается с фильмами. Особенное внимание нужно уделить созданию и поддержке отечественных игр, которые будут нести правильные ценности и помогать детям развиваться", - заключила Лантратова.
Молодежь играет в компьютерные игры - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Якутские разработчики видеоигр могут выйти на международный рынок БРИКС
13 ноября, 18:20
 
Яна ЛантратоваРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала