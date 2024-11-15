https://ria.ru/20241115/vgtrk-1984071848.html
ВГТРК: в докладе ЮНЕСКО не упомянуты жертвы среди работников российских СМИ
ВГТРК: в докладе ЮНЕСКО не упомянуты жертвы среди работников российских СМИ - РИА Новости, 15.11.2024
ВГТРК: в докладе ЮНЕСКО не упомянуты жертвы среди работников российских СМИ
ВГТРК опубликовала ответ на проект доклада гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы, указав на... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:57
2024-11-15T19:57
2024-11-15T20:49
украина
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антониу гутерреш
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ВГТРК опубликовала ответ на проект доклада гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы, указав на замалчивание в нем потерь среди сотрудников российских СМИ, говорится в Telegram-канале "Вести". "Проект документа демонстрирует полное отсутствие объективности и толерантности, а его публикация станет дискредитацией международной организации, свидетельством полной политической ангажированности ЮНЕСКО", — подчеркивается в сообщении. ВГТРК направила свои комментарии генсеку ООН Антониу Гутеррешу и самой Азуле. "К нашему большому сожалению, мы еще раз убедились в том, что секретариат ЮНЕСКО становится все более и более политически ангажированным. С упорством, достойным лучшего применения, превращая уважаемую международную организацию в своеобразный филиал НАТО и Европейского союза", — говорится в послании.Подчеркивается, что повышенное внимание к докладу вызвано болью потерь журналистов ВГТРК в боевых действиях за последние годы: 23 ноября 2023-го на Украине погиб корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, были убиты Игорь Корнелюк и Антон Волошин, ранены Александр Пушин и Евгений Поддубный.В своем докладе Азуле не упоминает многочисленные жертвы среди российских работников СМИ за предыдущие два года, подчеркивается в обращении."С нарастающим возмущением мы увидели в проекте вашего доклада полное отсутствие объективности и толерантности. Фактически большая часть доклада свидетельствует о том, что секретариат ЮНЕСКО целенаправленно следует пресловутым курсом двойных стандартов", — указано в тексте. Доклад, в котором ЮНЕСКО призывает все государства выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов, появился на сайте организации в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Отмечается, что уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85 процентов. За шесть лет этот показатель снизился всего на четыре процента.
https://ria.ru/20240820/gatilov-1967318746.html
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украина, одри азуле, антониу гутерреш, игорь корнелюк, юнеско, вгтрк, оон
Украина, Одри Азуле, Антониу Гутерреш, Игорь Корнелюк, ЮНЕСКО, ВГТРК, ООН
ВГТРК: в докладе ЮНЕСКО не упомянуты жертвы среди работников российских СМИ
ВГТРК опубликовала ответ на доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
ВГТРК опубликовала ответ на проект доклада гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы, указав на замалчивание в нем потерь среди сотрудников российских СМИ, говорится в Telegram-канале "Вести
".
"Проект документа демонстрирует полное отсутствие объективности и толерантности, а его публикация станет дискредитацией международной организации, свидетельством полной политической ангажированности ЮНЕСКО", — подчеркивается в сообщении.
ВГТРК направила свои комментарии генсеку ООН Антониу Гутеррешу и самой Азуле.
«
"К нашему большому сожалению, мы еще раз убедились в том, что секретариат ЮНЕСКО становится все более и более политически ангажированным. С упорством, достойным лучшего применения, превращая уважаемую международную организацию в своеобразный филиал НАТО и Европейского союза", — говорится в послании.
Подчеркивается, что повышенное внимание к докладу вызвано болью потерь журналистов ВГТРК в боевых действиях за последние годы: 23 ноября 2023-го на Украине погиб корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, были убиты Игорь Корнелюк и Антон Волошин, ранены Александр Пушин и Евгений Поддубный.
В своем докладе Азуле не упоминает многочисленные жертвы среди российских работников СМИ за предыдущие два года, подчеркивается в обращении.
"С нарастающим возмущением мы увидели в проекте вашего доклада полное отсутствие объективности и толерантности. Фактически большая часть доклада свидетельствует о том, что секретариат ЮНЕСКО целенаправленно следует пресловутым курсом двойных стандартов", — указано в тексте.
Доклад, в котором ЮНЕСКО призывает все государства выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов, появился на сайте организации в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Отмечается, что уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85 процентов. За шесть лет этот показатель снизился всего на четыре процента.