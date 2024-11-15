https://ria.ru/20241115/ukraintsy-1984056793.html
Временное пребывание и право на работу украинцев в России могут ограничить
Временное пребывание и право на работу украинцев в России могут ограничить - РИА Новости, 15.11.2024
Временное пребывание и право на работу украинцев в России могут ограничить
Временное пребывание граждан Украины и их право на работу в России могут ограничить до 31 марта 2025 года, соответствующий проект опубликован на портале... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:44
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Временное пребывание граждан Украины и их право на работу в России могут ограничить до 31 марта 2025 года, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно", — говорится в документе.Согласно проекту, условием для этого стала обязательная дактилоскопия и медицинское обследование на наличие наркотиков, инфекционных заболеваний и ВИЧ.До этой же даты, уточняется в документе, гражданам Украины, временно пребывающим в стране, разрешено работать в России. Для этого они также должны пройти процедуру дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования.Указ в случае его вступления в силу не станет распространяться на граждан Украины, освободившихся из колоний, создающих угрозу национальной безопасности России или предоставивших ложные сведения о себе.В мае 2024 года был издан указ, согласно которому для граждан Украины и имеющих гражданство ДНР и ЛНР, сохраняется право нахождения в России без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.В МВД разъясняли, что в отношении зарегистрированных по месту жительства в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях до 27 августа 2022 года граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве ДНР или ЛНР, продолжает действовать бессрочный запрет на применение к ним мер по удалению за пределы России. Предполагается, что поправки к указу вступят в силу с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20241113/minyust-1983539137.html
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украина, россия, донецкая народная республика, в мире, общество
Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Общество
Временное пребывание и право на работу украинцев в России могут ограничить
Временное пребывание украинцев в России могут ограничить до 31 марта 2025 года
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Временное пребывание граждан Украины и их право на работу в России могут ограничить до 31 марта 2025 года, соответствующий проект опубликован на портале
проектов нормативных правовых актов.
"Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно", — говорится в документе.
Согласно проекту, условием для этого стала обязательная дактилоскопия и медицинское обследование на наличие наркотиков, инфекционных заболеваний и ВИЧ.
До этой же даты, уточняется в документе, гражданам Украины, временно пребывающим в стране, разрешено работать в России. Для этого они также должны пройти процедуру дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования.
Указ в случае его вступления в силу не станет распространяться на граждан Украины, освободившихся из колоний, создающих угрозу национальной безопасности России или предоставивших ложные сведения о себе.
В мае 2024 года был издан указ, согласно которому для граждан Украины и имеющих гражданство ДНР
и ЛНР
, сохраняется право нахождения в России без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.
В МВД разъясняли, что в отношении зарегистрированных по месту жительства в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях
до 27 августа 2022 года граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве ДНР или ЛНР, продолжает действовать бессрочный запрет на применение к ним мер по удалению за пределы России.
Предполагается, что поправки к указу вступят в силу с 1 января 2025 года.