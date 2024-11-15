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На Западе отреагировали на массовое явление в рядах ВСУ
На Западе отреагировали на массовое явление в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
На Западе отреагировали на массовое явление в рядах ВСУ
Украинские войска испытывают нехватку личного состава из-за большого количества случаев дезертирства, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T22:14
2024-11-15T22:14
2024-11-15T22:14
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинские войска испытывают нехватку личного состава из-за большого количества случаев дезертирства, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."На Украине не хватает людей, в украинской армии много дезертиров", — отметил он.По словам эксперта, это стало большой проблемой для украинской армии. При этом даже сами украинцы уже признают это, добавил Меркурис.Ранее на прошлой неделе украинское издание "Новости.Live", со ссылкой на украинского военного психолога Андрея Козинчука сообщило, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше.Как сообщает издание, Козинчук утверждает, что военные уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недопонимания с командирами, а не из-за политических или внешних факторов.В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что уже более ста тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.
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На Западе отреагировали на массовое явление в рядах ВСУ
Меркурис: Украине не хватает людей из-за массового дезертирства