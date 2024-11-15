https://ria.ru/20241115/ukraina-1984071210.html

Угрозы Киева о ядерном оружии приведут к неожиданному результату, пишут СМИ

Угрозы Киева о ядерном оружии приведут к неожиданному результату, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024

Угрозы Киева о ядерном оружии приведут к неожиданному результату, пишут СМИ

Украина, угрожая ядерным оружием, которым она не обладает, только настраивает против себя союзников, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:52

2024-11-15T19:52

2024-11-15T19:52

специальная военная операция на украине

киев

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владимир путин

вооруженные силы украины

страна.ua

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина, угрожая ядерным оружием, которым она не обладает, только настраивает против себя союзников, пишет "Страна.ua"."Иными словами, "ядерные намеки" от украинской власти вряд ли кого-то сильно напугают и побудят пойти навстречу требованиям Киева. А вот значительно ухудшить международное положение Украины, включая отношения с западными партнерами, они вполне могут", — говорится в материале.Отмечается, что наличие ядерного оружие у Украины кардинально поменяет ситуацию на поле боя, но не в пользу ВСУ. Автор статьи предупреждает, что Киев не сможет причинить вред России, но это, вероятно, спровоцируют жесткий ответ.Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для минобороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.

https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1984065137.html

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киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, страна.ua, выборы президента сша — 2024