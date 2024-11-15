https://ria.ru/20241115/ukraina-1984036649.html

В Минобороны Украины признали, что сотрудник ТЦК стрелял в гражданского

В Минобороны Украины признали, что сотрудник ТЦК стрелял в гражданского - РИА Новости, 15.11.2024

В Минобороны Украины признали, что сотрудник ТЦК стрелял в гражданского

Минобороны Украины сообщило в пятницу, что проведет расследование по факту применения оружия сотрудником военкомата в селе Счастливое под Киевом против... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:14

2024-11-15T17:14

2024-11-15T17:36

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киевская область

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минобороны Украины сообщило в пятницу, что проведет расследование по факту применения оружия сотрудником военкомата в селе Счастливое под Киевом против военнообязанного мужчины. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" опубликовало видео, на котором сотрудник военкомата в Киевской области открыл огонь по убегавшему от него мужчине. Позже в нацполиции Украины сообщили, что в инциденте якобы участвовал не сотрудник военкомата, а представитель киевской территориальной обороны,. "Министерство обороны Украины изучает информацию об инциденте с применением оружия сотрудником территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) в Счастливом. Для выяснения обстоятельств главная инспекция министерства ... начала проверку правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В ведомстве заверили, что в случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления материалы направят в правоохранительные органы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20240828/ukraine-1969013551.html

https://ria.ru/20241019/voenkom-1978909470.html

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в мире, украина, киевская область, вооруженные силы украины