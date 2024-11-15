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На Западе заговорили о панике в ЕС из-за Украины - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 15.11.2024 (обновлено: 17:39 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/ukraina-1984015754.html
На Западе заговорили о панике в ЕС из-за Украины
На Западе заговорили о панике в ЕС из-за Украины - РИА Новости, 15.11.2024
На Западе заговорили о панике в ЕС из-за Украины
Европа боится, что при президентстве Дональда Трампа США полностью переложат на нее ответственность за помощь Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:19
2024-11-15T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
жак бо
евросоюз
нато
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европа боится, что при президентстве Дональда Трампа США полностью переложат на нее ответственность за помощь Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive."Ну, очевидно, Трамп &lt;…&gt; хочет отстранить Соединенные Штаты от этого конфликта. Я имею в виду, что у него просто экономический взгляд на это. &lt;…&gt; Вот почему у нас паника здесь в Европе: Трамп хочет отдать ребенка (Украину. — Прим. ред.) европейцам", — отметил он.По словам полковника, проблема в том, что европейцы не обладают ни возможностями, ни финансовыми и военными ресурсами, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В результате рано или поздно им придется найти политическое решение конфликта, резюмировал Бо.Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также негативно высказывался и о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1984001456.html
https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983985155.html
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в мире, украина, сша, европа, жак бо, евросоюз, нато, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Жак Бо, Евросоюз, НАТО, Дональд Трамп, Владимир Путин
На Западе заговорили о панике в ЕС из-за Украины

Экс-советник НАТО: ЕС в панике из-за возможного ухода США с Украины при Трампе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европа боится, что при президентстве Дональда Трампа США полностью переложат на нее ответственность за помощь Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.
"Ну, очевидно, Трамп <…> хочет отстранить Соединенные Штаты от этого конфликта. Я имею в виду, что у него просто экономический взгляд на это. <…> Вот почему у нас паника здесь в Европе: Трамп хочет отдать ребенка (Украину. — Прим. ред.) европейцам", — отметил он.
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"Путь в тупик": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Вчера, 15:33
По словам полковника, проблема в том, что европейцы не обладают ни возможностями, ни финансовыми и военными ресурсами, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В результате рано или поздно им придется найти политическое решение конфликта, резюмировал Бо.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также негативно высказывался и о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С5 Гиацинт-С ВС России - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаЖак БоЕвросоюзНАТОДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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