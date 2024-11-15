На Западе заговорили о панике в ЕС из-за Украины
Экс-советник НАТО: ЕС в панике из-за возможного ухода США с Украины при Трампе
Работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европа боится, что при президентстве Дональда Трампа США полностью переложат на нее ответственность за помощь Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.
"Ну, очевидно, Трамп <…> хочет отстранить Соединенные Штаты от этого конфликта. Я имею в виду, что у него просто экономический взгляд на это. <…> Вот почему у нас паника здесь в Европе: Трамп хочет отдать ребенка (Украину. — Прим. ред.) европейцам", — отметил он.
По словам полковника, проблема в том, что европейцы не обладают ни возможностями, ни финансовыми и военными ресурсами, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В результате рано или поздно им придется найти политическое решение конфликта, резюмировал Бо.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также негативно высказывался и о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.