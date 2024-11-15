https://ria.ru/20241115/ukraina-1984015754.html

На Западе заговорили о панике в ЕС из-за Украины

На Западе заговорили о панике в ЕС из-за Украины - РИА Новости, 15.11.2024

На Западе заговорили о панике в ЕС из-за Украины

Европа боится, что при президентстве Дональда Трампа США полностью переложат на нее ответственность за помощь Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:19

2024-11-15T16:19

2024-11-15T17:39

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европа боится, что при президентстве Дональда Трампа США полностью переложат на нее ответственность за помощь Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive."Ну, очевидно, Трамп <…> хочет отстранить Соединенные Штаты от этого конфликта. Я имею в виду, что у него просто экономический взгляд на это. <…> Вот почему у нас паника здесь в Европе: Трамп хочет отдать ребенка (Украину. — Прим. ред.) европейцам", — отметил он.По словам полковника, проблема в том, что европейцы не обладают ни возможностями, ни финансовыми и военными ресурсами, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В результате рано или поздно им придется найти политическое решение конфликта, резюмировал Бо.Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также негативно высказывался и о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1984001456.html

https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983985155.html

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