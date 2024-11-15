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На Украине пожаловались на нехватку средств на дроны - РИА Новости, 15.11.2024
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16:04 15.11.2024 (обновлено: 16:08 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/ukraina-1984012137.html
На Украине пожаловались на нехватку средств на дроны
На Украине пожаловались на нехватку средств на дроны - РИА Новости, 15.11.2024
На Украине пожаловались на нехватку средств на дроны
Украинская компания-производитель дронов FP жалуется на то, что минобороны Украины с трудом может закупить лишь 20% от необходимого числа БПЛА, передает... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:04
2024-11-15T16:08
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинская компания-производитель дронов FP жалуется на то, что минобороны Украины с трудом может закупить лишь 20% от необходимого числа БПЛА, передает агентство Bloomberg. По данным агентства, набор из 10 дронов FP со станцией управления и транспортом стоит 580 тысяч долларов. Как отмечает агентство, это малая часть суммы, которую пришлось бы потратить на аналогичную продукцию западной компании. "FP заявляет, что может производить по меньшей мере 500 дронов в месяц, но украинское министерство обороны с трудом может закупить пятую часть от этого числа", - говорится в сообщении агентства. Ранее глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил газете Financial Times, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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в мире, украина, киев, денис шмыгаль, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины
На Украине пожаловались на нехватку средств на дроны

Bloomberg: украинская компания FP жалуется на нехватку средств на закупку дронов

© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera CarcedoУкраинский военный управляет дроном
Украинский военный управляет дроном - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo
Украинский военный управляет дроном. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинская компания-производитель дронов FP жалуется на то, что минобороны Украины с трудом может закупить лишь 20% от необходимого числа БПЛА, передает агентство Bloomberg.
По данным агентства, набор из 10 дронов FP со станцией управления и транспортом стоит 580 тысяч долларов. Как отмечает агентство, это малая часть суммы, которую пришлось бы потратить на аналогичную продукцию западной компании.
«
"FP заявляет, что может производить по меньшей мере 500 дронов в месяц, но украинское министерство обороны с трудом может закупить пятую часть от этого числа", - говорится в сообщении агентства.
Ранее глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил газете Financial Times, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.
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