На Украине пожаловались на нехватку средств на дроны
Bloomberg: украинская компания FP жалуется на нехватку средств на закупку дронов
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera CarcedoУкраинский военный управляет дроном
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo
Украинский военный управляет дроном. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинская компания-производитель дронов FP жалуется на то, что минобороны Украины с трудом может закупить лишь 20% от необходимого числа БПЛА, передает агентство Bloomberg.
По данным агентства, набор из 10 дронов FP со станцией управления и транспортом стоит 580 тысяч долларов. Как отмечает агентство, это малая часть суммы, которую пришлось бы потратить на аналогичную продукцию западной компании.
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"FP заявляет, что может производить по меньшей мере 500 дронов в месяц, но украинское министерство обороны с трудом может закупить пятую часть от этого числа", - говорится в сообщении агентства.
Ранее глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил газете Financial Times, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.
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