https://ria.ru/20241115/ukraina-1984012137.html

На Украине пожаловались на нехватку средств на дроны

На Украине пожаловались на нехватку средств на дроны - РИА Новости, 15.11.2024

На Украине пожаловались на нехватку средств на дроны

Украинская компания-производитель дронов FP жалуется на то, что минобороны Украины с трудом может закупить лишь 20% от необходимого числа БПЛА, передает... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:04

2024-11-15T16:04

2024-11-15T16:08

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинская компания-производитель дронов FP жалуется на то, что минобороны Украины с трудом может закупить лишь 20% от необходимого числа БПЛА, передает агентство Bloomberg. По данным агентства, набор из 10 дронов FP со станцией управления и транспортом стоит 580 тысяч долларов. Как отмечает агентство, это малая часть суммы, которую пришлось бы потратить на аналогичную продукцию западной компании. "FP заявляет, что может производить по меньшей мере 500 дронов в месяц, но украинское министерство обороны с трудом может закупить пятую часть от этого числа", - говорится в сообщении агентства. Ранее глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил газете Financial Times, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, денис шмыгаль, вооруженные силы украины