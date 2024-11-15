https://ria.ru/20241115/ukraina-1984001456.html

"Путь в тупик": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте

"Путь в тупик": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 15.11.2024

"Путь в тупик": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Украинские войска вынуждены отступать на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:33

2024-11-15T15:33

2024-11-15T22:15

специальная военная операция на украине

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олег стариков

ян гагин

служба безопасности украины

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Ситуация на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях не изменилась: оперативно-тактический кризис развивается, <…> тем самым вынуждая наши войска медленно, но постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции", — отметил он.По словам полковника, локализовать или стабилизировать ситуацию Генеральному штабу ВСУ на этих направлениях не удается. При этом Киев продолжает кидать оставшиеся резервы в Курскую область, тем самым осложняя положение украинской армии на других участках фронта, добавил он."Боевые действия надо вести по законам войны, а не по сценариям. <…> Когда есть только тактика взводно-ротного уровня, но без стратегии, то это путь в тупик", — заключил эксперт.Российские войска активно продвигаются в Донбассе. В конце октября — начале ноября группировка "Центр" освободила Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовку, Измайловку, Ровнополь и другие населенные пункты. Как заявил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1", сейчас бои идут уже в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.

https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983985155.html

https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1980950150.html

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