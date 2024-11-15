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"Путь в тупик": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 15.11.2024 (обновлено: 22:15 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/ukraina-1984001456.html
"Путь в тупик": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
"Путь в тупик": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 15.11.2024
"Путь в тупик": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Украинские войска вынуждены отступать на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:33
2024-11-15T22:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
курская область
олег стариков
ян гагин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Ситуация на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях не изменилась: оперативно-тактический кризис развивается, &lt;…&gt; тем самым вынуждая наши войска медленно, но постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции", — отметил он.По словам полковника, локализовать или стабилизировать ситуацию Генеральному штабу ВСУ на этих направлениях не удается. При этом Киев продолжает кидать оставшиеся резервы в Курскую область, тем самым осложняя положение украинской армии на других участках фронта, добавил он."Боевые действия надо вести по законам войны, а не по сценариям. &lt;…&gt; Когда есть только тактика взводно-ротного уровня, но без стратегии, то это путь в тупик", — заключил эксперт.Российские войска активно продвигаются в Донбассе. В конце октября — начале ноября группировка "Центр" освободила Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовку, Измайловку, Ровнополь и другие населенные пункты. Как заявил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1", сейчас бои идут уже в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983985155.html
https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1980950150.html
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в мире, украина, киев, курская область, олег стариков, ян гагин, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Курская область, Олег Стариков, Ян Гагин, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Путь в тупик": на Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Стариков: ВСУ вынуждены отступать сразу на четырех направлениях

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
"Ситуация на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях не изменилась: оперативно-тактический кризис развивается, <…> тем самым вынуждая наши войска медленно, но постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции", — отметил он.
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По словам полковника, локализовать или стабилизировать ситуацию Генеральному штабу ВСУ на этих направлениях не удается. При этом Киев продолжает кидать оставшиеся резервы в Курскую область, тем самым осложняя положение украинской армии на других участках фронта, добавил он.
"Боевые действия надо вести по законам войны, а не по сценариям. <…> Когда есть только тактика взводно-ротного уровня, но без стратегии, то это путь в тупик", — заключил эксперт.
Российские войска активно продвигаются в Донбассе. В конце октября — начале ноября группировка "Центр" освободила Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовку, Измайловку, Ровнополь и другие населенные пункты. Как заявил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1", сейчас бои идут уже в центре Курахово.
Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевКурская областьОлег СтариковЯн ГагинСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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