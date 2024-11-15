Во Франции выступили со срочным требованием из-за Зеленского
Политик Дюпон-Эньян: безумие Зеленского необходимо остановить
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимира Зеленского нужно остановить из-за сообщений о готовности Украины разработать ядерную бомбу, написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
"Ужасающе! По данным Times, Украина готовит ядерную бомбу, по мощности эквивалентную Нагасаки, если прекратится американская помощь! Безумие Зеленского не знает границ и должно быть остановлено в срочном порядке", — говорится в публикации.
"Ужасающе! По данным Times, Украина готовит ядерную бомбу, по мощности эквивалентную Нагасаки, если прекратится американская помощь! Безумие Зеленского не знает границ и должно быть остановлено в срочном порядке", — говорится в публикации.
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На этой неделе британская газета Times сообщила со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, что Киев в состоянии разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь.
В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.
В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.
В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.