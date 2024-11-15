"Все исчезло": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине
Боуз: из западных СМИ исчезли данные о националистах на Украине
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Из западных СМИ исчезли новости о националистах на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло", — написал он, прикрепив фото публикаций об украинских националистах в американских и европейских изданиях.
© Фото : Чей Боуз/XПост* из соцсетей журналиста Чея Боуза
© Фото : Чей Боуз/X
Пост* из соцсетей журналиста Чея Боуза
По словам Боуза, СМИ на Западе перестали публиковать подобные материалы после того, как Россия была вынуждена вмешаться в происходящее на Украине после многих лет провокаций и репрессий против этнических русских.
На прошлой неделе ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров заявил РИА Новости, что для денацификации Украины необходимо устранение киевского режима. Он назвал первоочередной задачу нейтрализации угроз с территории Украины, поскольку киевские террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию на сопредельной российской территории, вплоть до прямого вторжения вглубь России.
*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях