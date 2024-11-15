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"Все исчезло": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:58 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983880684.html
"Все исчезло": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине
"Все исчезло": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 15.11.2024
"Все исчезло": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине
Из западных СМИ исчезли новости о националистах на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:58
2024-11-15T08:58
специальная военная операция на украине
в мире
запад
украина
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Из западных СМИ исчезли новости о националистах на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло", — написал он, прикрепив фото публикаций об украинских националистах в американских и европейских изданиях.По словам Боуза, СМИ на Западе перестали публиковать подобные материалы после того, как Россия была вынуждена вмешаться в происходящее на Украине после многих лет провокаций и репрессий против этнических русских.На прошлой неделе ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров заявил РИА Новости, что для денацификации Украины необходимо устранение киевского режима. Он назвал первоочередной задачу нейтрализации угроз с территории Украины, поскольку киевские террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию на сопредельной российской территории, вплоть до прямого вторжения вглубь России.*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
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в мире, запад, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запад, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Все исчезло": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине

Боуз: из западных СМИ исчезли данные о националистах на Украине

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Из западных СМИ исчезли новости о националистах на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло", — написал он, прикрепив фото публикаций об украинских националистах в американских и европейских изданиях.
© Фото : Чей Боуз/XПост* из соцсетей журналиста Чея Боуза
Пост* из соцсетей журналиста Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Чей Боуз/X
Пост* из соцсетей журналиста Чея Боуза
По словам Боуза, СМИ на Западе перестали публиковать подобные материалы после того, как Россия была вынуждена вмешаться в происходящее на Украине после многих лет провокаций и репрессий против этнических русских.
На прошлой неделе ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров заявил РИА Новости, что для денацификации Украины необходимо устранение киевского режима. Он назвал первоочередной задачу нейтрализации угроз с территории Украины, поскольку киевские террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию на сопредельной российской территории, вплоть до прямого вторжения вглубь России.
*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗападУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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