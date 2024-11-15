https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

Украина решилась на беспрецедентный шаг

Украина решилась на беспрецедентный шаг - РИА Новости, 15.11.2024

Украина решилась на беспрецедентный шаг

Пока весь мир гадает, когда и как именно новоизбранный американский президент Дональд Трамп будет мирить Москву и Киев, украинские власти пытаются нащупать... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:00

2024-11-15T08:00

2024-11-15T08:03

аналитика

украина

киев

дональд трамп

верховная рада украины

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Пока весь мир гадает, когда и как именно новоизбранный американский президент Дональд Трамп будет мирить Москву и Киев, украинские власти пытаются нащупать предел терпения своего народа. И пока, судя по всему, им придется продолжать поиски.О чем, собственно, речь? Официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что ни туберкулез, ни даже ВИЧ не должны препятствовать истовым патриотам, желающим защищать Украину."Основным критерием пригодности к военной службе является функциональность человека", — заявил он в интервью телеканалу "Рада". И дополнил, что в случае с туберкулезом можно снимать с учета тех, у кого заболевание протекает в открытой форме. А вот пациентам с закрытой, судя по всему, добро пожаловать в шеренгу будущих солдат! Аналогичным образом он высказался и о людях с вирусом иммунодефицита. Сотрудники ТЦК ждут пациентов с бессимптомной формой с распростертыми объятиями. Нет смысла рассказывать о том, какие риски за собой влечет такое решение — они слишком очевидны.Обсуждался и вопрос мобилизации самих тэцэкашников. Эта тема тоже активно муссируется на Украине. Правдоруб всея Верховной рады Марьяна Безуглая недавно заявила, что в этой сфере работают около ста тысяч человек. И задалась логичным для украинского нардепа вопросом: почему бы не отправить половину из них на фронт?Здесь Лазуткин проявил куда больше избирательности и желания разбираться в деталях. По его словам, в ТЦК работают вовсе не сто, а всего лишь 36 тысяч человек, из них семь тысяч — гражданские, а около трех тысяч — женщины. И вообще, напомнил он, среди военных есть и ограниченно годные к службе.Вот только категории такой в украинском законодательстве уже полгода как нет. Заявления же о составе сотрудников тоже вызывают вопросы — ведь еще 6 ноября заместитель руководителя ОТЦК и СП Киевской области Андрей Примаченко заявил, что 99% сотрудников ТЦК имеют боевой опыт.Разбираться во лжи украинского Минобороны и руководства ТЦК особого смысла нет. Да и, будем честны, чем дальше, тем больше работа украинских военкомов по набору "добровольцев" напоминает реальный боевой опыт.Важно другое: для верхушки киевского оборонного ведомства в вопросе о том, кого отправить на фронт раньше — военкома или ВИЧ-инфицированного обычного украинца, все ясно заранее.Получите и распишитесь — "волелюбна" Украина спустя десять лет после того, что там так опрометчиво называют "революцией достоинства".Народ Украины действительно переживает одну из самых тяжелых трагедий в своей истории, и ему предстоит огромная работа над ошибками, в результате которой придется выяснить, в какой именно момент она влетела в этот вираж, ведущий в пропасть. А ведь таких поворотов, где еще можно было удержаться, в ее истории было несколько. В 2014-м? В 2004-м? В 1991-м? В тот момент, когда выбрали единственной основой государственности тезис Кучмы "Украина — не Россия", не удосужившись ответить: а что же в таком случае Украина?Эти вопросы еще ждут ответов, но киевский режим делает все, чтобы искать эти ответы потом, когда поражение окончательно оформится, было некому. Чтобы не осталось ни больных, ни здоровых, чтобы остались только зомбированные.Это поражение всегда было неизбежным, неминуемым, неотвратимым. Вопрос был лишь в цене, которую за него придется заплатить. И сейчас это поражение неумолимо приближается. С каждым днем оно становится все ощутимее, все осязаемее. И для каждого отдельного украинца вопрос лишь в том, сможет ли он до этого момента дожить или до него все-таки доберутся 99% сотрудников ТЦК с "боевым опытом". Из которых третья часть — гражданские, еще часть — женщины, а остальные — ограниченно годные. Ограниченно годные в люди.

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аналитика, украина, киев, дональд трамп, верховная рада украины