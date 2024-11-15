"Будет очень жестко". США оценили перспективы Украины на ближайшие месяцы
В преддверии зимы на Украине возвращают графики отключений электроэнергии
© AP Photo / Francisco SecoПоследствия российского удара по украинской теплоэлектростанции
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Аварийные отключения возвращаются — утешительные прогнозы властей не оправдались, и в Киеве снова заговорили о зимнем блэкауте. Ситуация оказалась сложнее, а союзники уже не помогут. О состоянии украинской энергетики — в материале РИА Новости.
Возвращение проблемы
До недавнего времени все было относительно стабильно — перегрузок и критического дефицита электричества не возникало. Свет лишь ненадолго пропадал в некоторых городах. Но приходят холода, а удары по энергообъектам продолжились.
Сотрудник на теплоэлектроцентрали в Киеве
На прошлой неделе премьер Денис Шмыгаль в очередной раз заверил, что ситуация под контролем и опасаться нечего. В крупнейшей энергетической компании ДТЭК это подтвердили.
И вот "Укрэнерго" опять публикует графики отключений для промышленности и бизнеса по всей стране. Гендиректор компании — поставщика электричества Yasno Сергей Коваленко сообщил, что при ракетной угрозе Киев погружают в темноту превентивно "для минимизации ущерба", поскольку выход из строя любого звена электросетей чреват перегрузкой и повреждением оборудования на подстанциях.
Раньше генерацию корректировали с помощью ТЭС и ТЭЦ, но после летних обстрелов там мало что уцелело. Теперь ищут другие способы.
Советник кабмина по энергетике Александр Харченко предупреждает: скоро придется сидеть без света по 20 часов в сутки. По сведениям Politico, власти США ожидают "очень жесткую зиму" для Украины. Эксперты издания считают, что запасов газа может не хватить. Западные трейдеры и компании "неохотно закачивают его в хранилища" — им это невыгодно.
© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина
Порог блэкаута
Киев, как всегда, полагается на европейских и американских спонсоров. Но поиск и поставка запчастей с неэксплуатируемых электростанций из-за западной бюрократии затягиваются на месяцы. Пришлось даже прибегнуть к "промышленному каннибализму" внутри страны.
По официальным данным, после летних ударов по ТЭЦ и ТЭС Украина лишилась 90% тепловой генерации и 9 ГВт всех мощностей. Чтобы хоть что-то отремонтировать, в Киеве распорядились разобрать Кураховскую ТЭС — все равно этот населенный пункт ВСУ не удержать. Там оставили только котлы и прочие громоздкие и тяжелые для транспортировки элементы оборудования. Но эти запчасти — капля в море.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие у поврежденного трансформатора электростанции на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие у поврежденного трансформатора электростанции на Украине
А импорта из ЕС не хватает. Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказывает на самые холодные дни дефицит в 6 ГВт — почти треть от необходимого.
Остаются АЭС. Но, например, соучредитель украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук не советует на них особо рассчитывать.
"Если в градирню запустят пару ракет, которые, условно, отобьют кусок бетона, станцию остановят до выяснения всех обстоятельств и степени повреждений. <…> Ремонт может занять неделю-две", — говорит он.
Заграница не поможет
МЭА и ЕС обещали помочь Киеву восстановить разрушенные энергообъекты. Германия, например, экстренно выделила 170 миллионов евро. Однако в конце сентября глава МЭА Фатих Бирол признал эту затею бесполезной.
"Европа не в состоянии защитить энергетическую сеть Украины", — констатировал он. У Запада просто не хватает времени и ресурсов. По словам украинского аналитика Алексея Куща, в ЕС способны лишь на морально-психологическую поддержку, "не более того".
Корольчук подчеркивает: прогнозы "по 20 часов без света" вполне оправданны. Украинское издание "Фокус" пишет: то, что ТЭЦ не действуют, доказывает небывалый избыток угля на складах. Из пяти миллионов тонн сжигают только два — такого еще никогда не было.
© AP Photo / Efrem LukatskyПродавец показывает товары покупателю при помощи фонарика в подземном торговом центре во время отключения электроэнергии в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Продавец показывает товары покупателю при помощи фонарика в подземном торговом центре во время отключения электроэнергии в Киеве
Украинская энергетика способна выдавать до 11 ГВт. Европа может предоставить еще 2,1 ГВт. Увеличение импорта требует развития инфраструктуры. Больше 30 миллионов киловатт в день принять вряд ли удастся, считают в Институте энергетических стратегий.
В общем, присоединение к Единой энергосистеме Евросоюза "перемогой" не стало, делает вывод Корольчук. Два года назад тогдашний глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (который, по данным СМИ, сбежал в Польшу от уголовного преследования) преподносил это именно так.
Как выяснилось, в результате все лишь усложнилось. Вместо свободных двусторонних соглашений со странами ЕС о любом объеме поставок — бюрократические склоки, где надо обосновать каждую цифру.
Чем закончится эта зима для Украины — большой вопрос. Однако уже сейчас очевидно, что морозы ничего хорошего киевскому режиму не сулят.