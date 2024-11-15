https://ria.ru/20241115/ukraina-1983580842.html

"Будет очень жестко". США оценили перспективы Украины на ближайшие месяцы

"Будет очень жестко". США оценили перспективы Украины на ближайшие месяцы - РИА Новости, 15.11.2024

"Будет очень жестко". США оценили перспективы Украины на ближайшие месяцы

Аварийные отключения возвращаются — утешительные прогнозы властей не оправдались, и в Киеве снова заговорили о зимнем блэкауте. Ситуация оказалась сложнее, а... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:00

2024-11-15T08:00

2024-11-15T08:04

украина

киев

европа

денис шмыгаль

международное энергетическое агентство

укрэнерго

евросоюз

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Аварийные отключения возвращаются — утешительные прогнозы властей не оправдались, и в Киеве снова заговорили о зимнем блэкауте. Ситуация оказалась сложнее, а союзники уже не помогут. О состоянии украинской энергетики — в материале РИА Новости.Возвращение проблемыДо недавнего времени все было относительно стабильно — перегрузок и критического дефицита электричества не возникало. Свет лишь ненадолго пропадал в некоторых городах. Но приходят холода, а удары по энергообъектам продолжились.На прошлой неделе премьер Денис Шмыгаль в очередной раз заверил, что ситуация под контролем и опасаться нечего. В крупнейшей энергетической компании ДТЭК это подтвердили.И вот "Укрэнерго" опять публикует графики отключений для промышленности и бизнеса по всей стране. Гендиректор компании — поставщика электричества Yasno Сергей Коваленко сообщил, что при ракетной угрозе Киев погружают в темноту превентивно "для минимизации ущерба", поскольку выход из строя любого звена электросетей чреват перегрузкой и повреждением оборудования на подстанциях.Раньше генерацию корректировали с помощью ТЭС и ТЭЦ, но после летних обстрелов там мало что уцелело. Теперь ищут другие способы.Советник кабмина по энергетике Александр Харченко предупреждает: скоро придется сидеть без света по 20 часов в сутки. По сведениям Politico, власти США ожидают "очень жесткую зиму" для Украины. Эксперты издания считают, что запасов газа может не хватить. Западные трейдеры и компании "неохотно закачивают его в хранилища" — им это невыгодно.Порог блэкаутаКиев, как всегда, полагается на европейских и американских спонсоров. Но поиск и поставка запчастей с неэксплуатируемых электростанций из-за западной бюрократии затягиваются на месяцы. Пришлось даже прибегнуть к "промышленному каннибализму" внутри страны.По официальным данным, после летних ударов по ТЭЦ и ТЭС Украина лишилась 90% тепловой генерации и 9 ГВт всех мощностей. Чтобы хоть что-то отремонтировать, в Киеве распорядились разобрать Кураховскую ТЭС — все равно этот населенный пункт ВСУ не удержать. Там оставили только котлы и прочие громоздкие и тяжелые для транспортировки элементы оборудования. Но эти запчасти — капля в море.А импорта из ЕС не хватает. Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказывает на самые холодные дни дефицит в 6 ГВт — почти треть от необходимого.Остаются АЭС. Но, например, соучредитель украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук не советует на них особо рассчитывать."Если в градирню запустят пару ракет, которые, условно, отобьют кусок бетона, станцию остановят до выяснения всех обстоятельств и степени повреждений. <…> Ремонт может занять неделю-две", — говорит он.Заграница не поможетМЭА и ЕС обещали помочь Киеву восстановить разрушенные энергообъекты. Германия, например, экстренно выделила 170 миллионов евро. Однако в конце сентября глава МЭА Фатих Бирол признал эту затею бесполезной."Европа не в состоянии защитить энергетическую сеть Украины", — констатировал он. У Запада просто не хватает времени и ресурсов. По словам украинского аналитика Алексея Куща, в ЕС способны лишь на морально-психологическую поддержку, "не более того".Корольчук подчеркивает: прогнозы "по 20 часов без света" вполне оправданны. Украинское издание "Фокус" пишет: то, что ТЭЦ не действуют, доказывает небывалый избыток угля на складах. Из пяти миллионов тонн сжигают только два — такого еще никогда не было.Украинская энергетика способна выдавать до 11 ГВт. Европа может предоставить еще 2,1 ГВт. Увеличение импорта требует развития инфраструктуры. Больше 30 миллионов киловатт в день принять вряд ли удастся, считают в Институте энергетических стратегий.В общем, присоединение к Единой энергосистеме Евросоюза "перемогой" не стало, делает вывод Корольчук. Два года назад тогдашний глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (который, по данным СМИ, сбежал в Польшу от уголовного преследования) преподносил это именно так.Как выяснилось, в результате все лишь усложнилось. Вместо свободных двусторонних соглашений со странами ЕС о любом объеме поставок — бюрократические склоки, где надо обосновать каждую цифру.Чем закончится эта зима для Украины — большой вопрос. Однако уже сейчас очевидно, что морозы ничего хорошего киевскому режиму не сулят.

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украина, киев, европа, денис шмыгаль, международное энергетическое агентство, укрэнерго, евросоюз