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Израиль нанес удар по району Хадат в южном пригороде Бейрута

Израиль нанес удар по району Хадат в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 15.11.2024

Израиль нанес удар по району Хадат в южном пригороде Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в районе Хадат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:02

2024-11-15T16:02

2024-11-15T16:02

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БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в районе Хадат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. В результате мощного взрыва столб дыма был виден за несколько километров от пригорода ливанской столицы. Ранее в пятницу в результате попадания авиаракеты было полностью уничтожено 12-этажное жилое здание в районе Тайуни на окраине южного пригорода Бейрута. Израильская армия за час до нанесения удара по Хадат опубликовала предупреждение о намерении нанести удары по этому району и по району Харет Хрейк, призвав местных жителей отойти от обозначенных на карте целей не менее чем на 500 метров.

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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль