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Израиль нанес удар по району Хадат в южном пригороде Бейрута
Израиль нанес удар по району Хадат в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 15.11.2024
Израиль нанес удар по району Хадат в южном пригороде Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в районе Хадат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:02
2024-11-15T16:02
2024-11-15T16:02
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БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в районе Хадат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. В результате мощного взрыва столб дыма был виден за несколько километров от пригорода ливанской столицы. Ранее в пятницу в результате попадания авиаракеты было полностью уничтожено 12-этажное жилое здание в районе Тайуни на окраине южного пригорода Бейрута. Израильская армия за час до нанесения удара по Хадат опубликовала предупреждение о намерении нанести удары по этому району и по району Харет Хрейк, призвав местных жителей отойти от обозначенных на карте целей не менее чем на 500 метров.
https://ria.ru/20241111/livan-1983191355.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Израиль нанес удар по району Хадат в южном пригороде Бейрута
Израильская авиация нанесла удар по району Хадат в южном пригороде Бейрута
БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в районе Хадат в южном пригороде Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
В результате мощного взрыва столб дыма был виден за несколько километров от пригорода ливанской столицы.
Ранее в пятницу в результате попадания авиаракеты было полностью уничтожено 12-этажное жилое здание в районе Тайуни на окраине южного пригорода Бейрута.
Израильская армия за час до нанесения удара по Хадат опубликовала предупреждение о намерении нанести удары по этому району и по району Харет Хрейк, призвав местных жителей отойти от обозначенных на карте целей не менее чем на 500 метров.