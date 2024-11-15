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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 15.11.2024
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15:27 15.11.2024 (обновлено: 15:35 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/udar-1983997368.html
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 15.11.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане
Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Красном Лимане на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:27
2024-11-15T15:35
в мире
красный лиман
киев
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Красном Лимане на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сопротивление из Лимана сообщает о том, что в 13.45 здорово прилетело в микрорайон "Южный". Агентура сообщает, что прилет был в пункт временной дислокации в районе Краснолиманского медицинского колледжа", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983705861.html
красный лиман
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в мире, красный лиман, киев, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Красный Лиман, Киев, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане

Лебедев: в Красном Лимане нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Красном Лимане на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Сопротивление из Лимана сообщает о том, что в 13.45 здорово прилетело в микрорайон "Южный". Агентура сообщает, что прилет был в пункт временной дислокации в районе Краснолиманского медицинского колледжа", - заявил Лебедев.
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В миреКрасный ЛиманКиевДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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