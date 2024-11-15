https://ria.ru/20241115/udar-1983997368.html

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 15.11.2024

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане

Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Красном Лимане на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:27

2024-11-15T15:27

2024-11-15T15:35

в мире

красный лиман

киев

донецкая народная республика

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Красном Лимане на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сопротивление из Лимана сообщает о том, что в 13.45 здорово прилетело в микрорайон "Южный". Агентура сообщает, что прилет был в пункт временной дислокации в районе Краснолиманского медицинского колледжа", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983705861.html

красный лиман

киев

донецкая народная республика

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в мире, красный лиман, киев, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины