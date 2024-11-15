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Украинские войска ударили по конной ферме в Херсонской области - РИА Новости, 15.11.2024
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12:00 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/udar-1983916860.html
Украинские войска ударили по конной ферме в Херсонской области
Украинские войска ударили по конной ферме в Херсонской области - РИА Новости, 15.11.2024
Украинские войска ударили по конной ферме в Херсонской области
Украинские войска ударили по конной ферме в селе Малокаховка на левом берегу Днепра в Херсонской области, возник пожар, сообщил глава администрации Каховского... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:00
2024-11-15T12:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска ударили по конной ферме в селе Малокаховка на левом берегу Днепра в Херсонской области, возник пожар, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. "Малокаховка. Прилёт в конную ферму. На ферме пожар. Приблизиться нельзя - висит дрон-разведчик", - написал Филипчук. По его словам, другой информации пока нет.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Украинские войска ударили по конной ферме в Херсонской области

ВСУ ударили по конной ферме в херсонском селе Малокаховка, возник пожар

© Фото : Павел Филипчук Глава округа/TelegramПожар на месте удара со стороны ВСУ по конной ферме в селе Малокаховка на левом берегу Днепра в Херсонской области
Пожар на месте удара со стороны ВСУ по конной ферме в селе Малокаховка на левом берегу Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Павел Филипчук Глава округа/Telegram
Пожар на месте удара со стороны ВСУ по конной ферме в селе Малокаховка на левом берегу Днепра в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска ударили по конной ферме в селе Малокаховка на левом берегу Днепра в Херсонской области, возник пожар, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале.
"Малокаховка. Прилёт в конную ферму. На ферме пожар. Приблизиться нельзя - висит дрон-разведчик", - написал Филипчук.
По его словам, другой информации пока нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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