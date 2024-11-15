https://ria.ru/20241115/udar-1983916860.html

Украинские войска ударили по конной ферме в Херсонской области

Украинские войска ударили по конной ферме в Херсонской области - РИА Новости, 15.11.2024

Украинские войска ударили по конной ферме в Херсонской области

Украинские войска ударили по конной ферме в селе Малокаховка на левом берегу Днепра в Херсонской области, возник пожар, сообщил глава администрации Каховского... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:00

2024-11-15T12:00

2024-11-15T12:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983916240_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a406e48f99208902f6f3843e065230e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска ударили по конной ферме в селе Малокаховка на левом берегу Днепра в Херсонской области, возник пожар, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. "Малокаховка. Прилёт в конную ферму. На ферме пожар. Приблизиться нельзя - висит дрон-разведчик", - написал Филипчук. По его словам, другой информации пока нет.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия