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Украинские войска ударили по конной ферме в Херсонской области
Украинские войска ударили по конной ферме в Херсонской области - РИА Новости, 15.11.2024
Украинские войска ударили по конной ферме в Херсонской области
Украинские войска ударили по конной ферме в селе Малокаховка на левом берегу Днепра в Херсонской области, возник пожар, сообщил глава администрации Каховского... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:00
2024-11-15T12:00
2024-11-15T12:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска ударили по конной ферме в селе Малокаховка на левом берегу Днепра в Херсонской области, возник пожар, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. "Малокаховка. Прилёт в конную ферму. На ферме пожар. Приблизиться нельзя - висит дрон-разведчик", - написал Филипчук. По его словам, другой информации пока нет.
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Украинские войска ударили по конной ферме в Херсонской области
ВСУ ударили по конной ферме в херсонском селе Малокаховка, возник пожар